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Siirt’te tarihi eser ve cep telefonu kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

19.03.2021 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser ve cep telefonu kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser ve cep telefonu kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Ekiplerce, 15-16 Martta 2 farklı olayda, çeşitli markalarda 31 adet akıllı cep telefonu ve 6 adet tarihi eser ele geçirilmiş olup şüpheli 3 şahıs hakkında adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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