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Siirt'te teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 10:11 | Son Güncelleme

Siirt'te teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, Pervari ilçesi kırsalındaki Herekol Dağı'nın Gezer Tepe mevkisinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

Operasyon bölgesinde yapılan aramada, biksi makineli tüfek ile 50 fişek, 10 roketatar mühimmatı ve 10 sevk fişeği bulundu.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alındı, diğerleri ise olay yerinde imha edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Herekol operasyon Pervari Siirt terör

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