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Siirt'te trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 21:55 | Son Güncelleme

Baykan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Baykan ilçesi Veysel Karani-Kozluk kara yolunda Şerafettin Çağlayan (58) yönetimindeki 34 FY 9196 plakalı otomobil ile plakası ve sürücü öğrenilemeyen tır çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Çağlayan ile otomobilde bulunan Delali Demirel (59), Mansur Kaya (51) ve Özlifet Kaya (46) yaralandı.

Yaralılar, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerince, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mansur Kaya kurtarılamadı.

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