Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Siirt’te bir araçta yapılan aramada 3 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt’in Baykan ilçesi Veysel Karani beldesi yol ayrımı uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 kilo 200 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir. Araç içerisinde yakalanan bir şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

