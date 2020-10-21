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Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 13:38 | Son Güncelleme

Siirt’te bir araçta yapılan aramada 1 kilogram eroin ile 5 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi.

Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Siirt’te bir araçta yapılan aramada 1 kilogram eroin ile 5 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Pervari-Siirt karayolunda seyir halinde olan bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 kilogram eroin ile 5 kilo 900 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alının 4 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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