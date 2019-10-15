HABER

Siirt'te yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 10:24 | Son Güncelleme

Pervari ilçesinde yola PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde infilak ettirildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi.

Doğan ve Sarıyaprak köyleri arasında dedektör köpek "Pil"in de katılımıyla yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı tespit etti.

Mazotla karıştırılmış amonyum nitrat, iki havan mühimmatı, 7,5 metre infilaklı fitil, iki elektrikli fünye, 10 metre kablo, 10 gram plastik patlayıcı ve pil bloğundan oluşan 25 kilogramlık patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyorİçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor
20 yıllık memur, oğlunun da nikahını kıydı20 yıllık memur, oğlunun da nikahını kıydı
Faturalar meme kanserine dikkat çekecekFaturalar meme kanserine dikkat çekecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jandarma operasyon Pervari Siirt terör

En Çok Okunan Haberler

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

Eski bakanlardan Ali Topuz vefat etti

Eski bakanlardan Ali Topuz vefat etti

Aksaray'da TIR'ın çarptığı simitçinin bacağı koptu

Korkunç olay! Bacağı koptu

6 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi! İhraç edilenlerin isim listesi Resmi Gazete'de

İhraç kararları Resmi Gazete'de!

Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da terör operasyonu! Gözaltılar var

YPG/PKK, havanlarla Cerablus'taki çocukları vurdu: 3 yaralı

Teröristler çocukları vurdu: 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.