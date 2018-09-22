Siirt'teki terör operasyonu

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesi Yazlıca Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik süren operasyonda, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı, Şırnak'ta konuşlu Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve güvenlik korucularınca terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonunun sürdüğü kaydedildi.
Bölgede iki teröristin görüntüsünü tespit eden güvenlik güçlerinin, teröristlerin kaçış istikametine olabileceği değerlendirilen bölgeleri Fırtına obüsleriyle ateş altına aldığı kaydedilen açıklamada, 3 mağara ile 5 ayrı noktada yapılan aramalarda el bombası, iki jeneratör, keskin nişancı tüfeği dürbünü, 18 makineli tüfek mühimmatı, kalaşnikof tüfek şarjörü ve mühimmatı, 10 tüp, 10 çuval gübre, 15 metre tel, 3 elektronik devre ile çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, ele geçirilen silah ve mühimmat ile elektronik devrelerin incelenmek üzere muhafaza altına alındığı, diğer malzemelerin Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildiği bildirildi.
Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!
İran'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Fatih Altaylı'dan çok tartışılacak sözler: Namussuz olanlar daha makbul
Avustralya'yı ayağa kaldıran 'deve kuşu canisi' yakalandı!
'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı
Aksaray'da vahşet! Bir insan babasına bunu nasıl yapar
Apple'ın son telefonu iPhone XS'de bomba özellik
MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt: AK Parti'yi sandığa gömelim
Trigeminal Nevralji nedir? Trigeminal Nevralji belirtileri nelerdir? Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl geçer?
İbrahim Kalın'dan çok önemli operasyon açıklaması: Her an, her şey olabilir
30 yıldır dışarı adım dahi atamıyor!
E-posta ile gelen büyük tuzak
Okuyucu Yorumları 0 yorum