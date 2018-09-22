HABER

Siirt'teki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 10:16 | Son Güncelleme

Pervari ilçesi Yazlıca Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik süren operasyonda, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesi Yazlıca Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik süren operasyonda, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı, Şırnak'ta konuşlu Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve güvenlik korucularınca terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonunun sürdüğü kaydedildi.

Bölgede iki teröristin görüntüsünü tespit eden güvenlik güçlerinin, teröristlerin kaçış istikametine olabileceği değerlendirilen bölgeleri Fırtına obüsleriyle ateş altına aldığı kaydedilen açıklamada, 3 mağara ile 5 ayrı noktada yapılan aramalarda el bombası, iki jeneratör, keskin nişancı tüfeği dürbünü, 18 makineli tüfek mühimmatı, kalaşnikof tüfek şarjörü ve mühimmatı, 10 tüp, 10 çuval gübre, 15 metre tel, 3 elektronik devre ile çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, ele geçirilen silah ve mühimmat ile elektronik devrelerin incelenmek üzere muhafaza altına alındığı, diğer malzemelerin Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildiği bildirildi.

PARTNERBöyle rezalet görülmedi! Kebap satacağız diye kandırıp kadın satmışBöyle rezalet görülmedi! Kebap satacağız diye kandırıp kadın satmış
Kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın için mahkemeden tahliye kararıKocasını av tüfeğiyle öldüren kadın için mahkemeden tahliye kararı
Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Herekol operasyon Siirt

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

Bir günde 65 şehit: Bu dünyada cehennemi gördüm

Bir günde 65 şehit: Bu dünyada cehennemi gördüm

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Çocuğuna okul kıyafeti alamayan işsiz baba intihar etti

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

Seren Serengil'in paylaşımı olay oldu 'Neden yaptın Seren?'

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Kocaeli'de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kocaeli'de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu

Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu

Kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın için mahkemeden tahliye kararı

Kocasını av tüfeğiyle öldüren kadın için mahkemeden tahliye kararı

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Eylem hazırlığı yapan teröristler öldürüldü!

Eylem hazırlığı yapan teröristler öldürüldü!

Fatih Altaylı'dan çok tartışılacak sözler: Namussuz olanlar daha makbul

Fatih Altaylı'dan çok tartışılacak sözler: Namussuz olanlar daha makbul

Erdoğan, AK Partililere açıkladı: Barış isteyen bir biz kaldık!

Erdoğan, AK Partililere açıkladı: Barış isteyen bir biz kaldık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.