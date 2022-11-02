Sık seyahat edenlerin işine yarayacak valiz doldurma tüyoları ve yardımcı ürünler

Uzun ya da kısa her seyahatimizde kıyafetlerimiz, bakım ürünlerimiz, elektronik eşyalarımız gibi birçok şeyi yanımızda bulundurmamız gerekiyor. Bu noktada gerekli tüm eşyalarımızı valizlerimize sığdırabilmemiz için bazı yerleştirme tüyoları ve pratik ürünler imdadımıza yetişiyor. Gelin, valiz içi düzenleyicilerden takı kutularına, minimal olduğu kadar fonksiyonel valizler hazırlamanıza yardımcı olacak ürünleri beraber inceleyelim.

1. Hem kolay taşıma olanağı hem düzen arayanlara: SZLX Büyük Seyahat Sırt Çantası

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SZLX Büyük Seyahat Sırt Çantası, küçük bagaj alanına sahip veya kısa seyahatlere çıkacak kişiler için kurtarıcı ürünlerden biri. Bilgisayar bölmesinden ıslak kıyafetler için su geçirmez cebe kadar çok yönlü tasarlanan ürün ile seyahatinizde ihtiyaç duyduğunuz eşyalarınızı yanınızda düzenli bir şekilde taşıyabilirsiniz. Çantanın USB şarj girişli özelliği ile elektronik eşyalarınızı pratik bir şekilde şarj edebilirsiniz. Ürünün içerisine kıyafetlerinizi katlayarak değil, yuvarlayarak koyduğunuzda daha fazla eşya sığdırmak için alan kazanabilirsiniz.

2. Küçük karmaşalara yer yok: Özer Kutu Fermuarlı Deri Orta Boy Takı Seyahat ve Mücevher Çantası

Seyahat çantalarında kaybolma veya birbirine dolanma olasılığı yüksek ürünlerin arasında takılar bulunuyor. Bu ürün, aksesuarlarınızı kaybolmadan ve birbirine dolaşmadan pratik bir şekilde muhafaza etmenizi sağlıyor. Oldukça şık görünen ürün, küçük boyutları ile kolaylıkla taşınıyor ve fazla yer kaplamıyor. Takı kutusunun içinde küpe, yüzük, kolye ve bileklik için ayrı bölmeler bulunuyor.

3. İhtiyacınız olan her şey: Osdue Paketleme Küpleri 8 Adet Seyahat Organizatörü

Osdue Paketleme Küpleri, eşyalarınızı valizlerinizin içerisine düzenli bir şekilde yerleştirmenize olanak sağlayacak bir ürün. Setin içerisinde üç paketleme küpü, bir büzme ipli çanta, bir iç çamaşırı çantası, bir düz çanta, bir ayakkabı çantası ve bir yıkama çantası bulunuyor. Böylelikle eşyalarınızı kategorilerine göre valizinize yerleştirebilir ve alandan tasarruf sağlayabilirsiniz. Böylece aradığınız her eşyayı kolaylıkla bulabilirsiniz!

4. Pratik ve kullanışlı: Latrat 20 Şeffaf Seyahat Su Geçirmez Fermuar Çok Fonksiyonlu Çantalar

Latrat 20 Şeffaf Seyahat Su Geçirmez Fermuar Çok Fonksiyonlu Çantalar, seyahatleriniz sırasında valizinizdeki eşyaların temiz ve düzgün kalmasını sağlayacak ürünlerden bir diğeri. Çeşitli boyutlardaki torbalar arasından ihtiyacınız olanı seçip eşyalarınızı o torbanın içine yerleştirebilirsiniz. Böylelikle valizinizde hem aradığınızı kolay bir şekilde bulabilir hem valizinizin düzenli kalmasını sağlayabilirsiniz. Daha ne olsun, değil mi?

5. Alandan tasarruf edin: Family Co. Vakumlu Hurç Poşet Setleri

Family Co. Vakumlu Hurç Poşet Setleri ile mont, yastık ve ceket gibi fazla yer kaplayan eşyalarınızı vakumlayarak valizinize yerleştirebilirsiniz. Valizinize daha çok ürün yerleştirmenizi sağlayacak vakumlu hurç setleri; aynı zamanda eşyalarınızın su, kir ve kötü kokulardan da etkilenmesini önler. Valizinize daha fazla eşya sığdırmanızı sağlayacak ürün, vazgeçilmezlerinizden biri olacak.

6. Fonksiyonel çözümler için: Dobooo Manyetik Şapka Klipsi

Dobooo Manyetik Şapka Klipsi, manyetik mekanizması ile valizinizde yer kaplamasını istemediğiniz ürünlerin valizinizin veya çantanızın dışında sabit bir şekilde asılı kalmasını sağlıyor. Şapka gibi valizinizde yer işgal edecek pek çok ürünü bu klips ile valizinizin veya çantanızın sapına sabitleyebilirsiniz. Böylece valizinizde fazladan yer açabilir, eşyalarınızı rahat bir şekilde yanınızda taşıyabilirsiniz.

7. Her an elinizin altında: Seyah Home Katlanabilir Portatif Su Matarası

Seyahat valizlerinde ve çantalarda en çok yer kaplayan ürünlerin başında su şişeleri ve mataraları geliyor. Seyah Home Katlanabilir Portatif Su Matarası, şık tasarımıyla göz kamaştırdığı gibi portatif özelliğiyle de fonksiyonel bir kullanım sunuyor. Su geçirmez yumuşak silikon kullanılarak üretilen mataranın 600 ml su taşıma kapasitesi bulunuyor. Üstelik ürün, katlandığında neredeyse hiç yer kaplamıyor ve gittiğiniz her yerde size kolayca eşlik ediyor.

8. Etkili çözümler: Nascita Seyahat Şişe Seti

Şampuanlar, kremler, vücut spreyleri ve cilt bakım ürünleri seyahatler sırasında en çok ihtiyacınız olacak ürünler arasında. Ancak bakım ürünlerini kendi paketleri ile taşımak pek de kullanışlı değil. Neyse ki Nascita Seyahat Şişe Seti 4'lü ile bu kişisel bakım ürünlerinizi pratik şekilde yanınızda taşıyabilirsiniz. Setin içerisindeki dört şişeyi farklı bakım ürünlerinizi yanınızda taşımak için kullanabilirsiniz.

9. Valizinizde mutlaka olmalı: Ventoso Premium Pearl Coffee & Champagne Rose Seramik Kaplı Profesyonel Saç Düzleştirici ve Maşa

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Valiz hazırlığında yanınıza mutlaka almanız gereken ürünlerden biri de saç şekillendiriciler. Ventoso Premium Pearl Coffee & Champagne Rose Seramik Kaplı Profesyonel Saç Düzleştirici ve Maşa hem düzleştirici hem maşa olarak kullanılabiliyor. Bu sayede saç şekillendiricilerin valizde ayrı ayrı yer kaplamasının önüne geçmiş oluyor. Ürünün seramik kaplaması, ısının neden olabileceği hasarların önüne geçerken elektriklenmeyi de engelliyor.

10. Yurt dışı seyahatlerinin vazgeçilmezi: OttoAngelino Hakiki Deri Pasaport Ve Seyahat Cüzdanı

OttoAngelino Hakiki Deri Pasaport Ve Seyahat Cüzdanı, seyahat esnasında ihtiyacınız olabilecek tüm belgeleri derli toplu şekilde yanınızda taşımanızı sağlayacak bir ürün. Pasaporttan kredi kartlarına kadar, elinizin altında olması gereken pek çok eşyayı, tek bir alanda güvenli şekilde muhafaza eder. Para, kredi kartı, SIM kart, pasaport ve bilet bölmeleri sayesinde vazgeçilmeziniz olacak.