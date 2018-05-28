Sık yapılan makyaj hataları nelerdir?

Yanlış fondöten seçimi
Ten renginize uygun olmayan bir fondöten kullanmanız durumunda ortaya gerçek ten
renginizle büyük ölçüde farklı bir görüntü çıkacaktır. Bu nedenle fondöten alırken dikkat
etmeniz ve yapay bir görüntü oluşmaması için ten renginize en yakın olan fondöteni satın
almanız gerekir.
Fırçayı yüzde kaydırarak fondöten uygulamak
Fondöteni uyguladığınız esnada fondöteni hafif fırça darbeleriyle sabitlemeli ve uygulamayı bu şekilde gerçekleştirmelisiniz. Fondöteninizi bu şekilde uyguladığınız takdirde ürünün hem kapatıcı etkisi arttırır hem de yüzünüzde dalgalı bir görüntünün meydana gelmesinin önüne
geçersiniz.
Aydınlatıcıyı sivilcelerin üzerine uygulamak
Göz altlarında kullanılan aydınlatıcı kapatıcıları sivilcelerin üzerinde kullanmak, makyaj yapımında sıkça görülen bir hatadır. Aydınlatıcı kapatıcınızı bu şekilde kullandığınız takdirde sivilcelerinizi kapatmak yerine onları daha kolay görünen ve dikkat çeken bir hale getirirsiniz.
Kapatıcı ile fondötenin sırasını karıştırmak
Doğru bir şekilde makyaj yapmak istiyorsanız cildinizdeki renk farklılıklarını gidermek için önce fondöteninizi, sonra kapatıcınızı ve en son da pudranızı yüzünüze uygulamalısınız.
Parlayan ciltte renkli pudra kullanmak
Cildinizde parlayan noktaları kontrol altına alabilmek için renkli pudra kullanıp yüzünüzde
sahte bir görüntü oluşturmak yerine transparan pudra kullanmayı tercih etmelisiniz.
T bölgesindeki yağlanmanın önüne geçmemek
T bölgesi olarak da anılan alın ve burunda meydana gelebilecek yağlanmanın önüne
geçebilmek için dışarı çıkarken yanınızda hijyenik yağ temizleme kağıtları taşımalı ve
gerektiğinde bunları kullanarak parlayan bir ciltten kurtulmalısınız.
Kaşın her yerini aynı tonda boyamak
Kaş kalemi ve kaş farı kullanarak kaşınıza renk verirken kaşınızın her noktasını aynı tonda
boyamak yerine kaşınızın burna yakın kısmında daha açık bir ton kullanmalı ve uçlarına
doğru gittikçe rengi hafife koyulaştırmalısınız.
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