Sık yapılan makyaj hataları nelerdir?

Yanlış fondöten seçimi

Ten renginize uygun olmayan bir fondöten kullanmanız durumunda ortaya gerçek ten

renginizle büyük ölçüde farklı bir görüntü çıkacaktır. Bu nedenle fondöten alırken dikkat

etmeniz ve yapay bir görüntü oluşmaması için ten renginize en yakın olan fondöteni satın

almanız gerekir.

Fırçayı yüzde kaydırarak fondöten uygulamak

Fondöteni uyguladığınız esnada fondöteni hafif fırça darbeleriyle sabitlemeli ve uygulamayı bu şekilde gerçekleştirmelisiniz. Fondöteninizi bu şekilde uyguladığınız takdirde ürünün hem kapatıcı etkisi arttırır hem de yüzünüzde dalgalı bir görüntünün meydana gelmesinin önüne

geçersiniz.

Aydınlatıcıyı sivilcelerin üzerine uygulamak

Göz altlarında kullanılan aydınlatıcı kapatıcıları sivilcelerin üzerinde kullanmak, makyaj yapımında sıkça görülen bir hatadır. Aydınlatıcı kapatıcınızı bu şekilde kullandığınız takdirde sivilcelerinizi kapatmak yerine onları daha kolay görünen ve dikkat çeken bir hale getirirsiniz.

Kapatıcı ile fondötenin sırasını karıştırmak

Doğru bir şekilde makyaj yapmak istiyorsanız cildinizdeki renk farklılıklarını gidermek için önce fondöteninizi, sonra kapatıcınızı ve en son da pudranızı yüzünüze uygulamalısınız.