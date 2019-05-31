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"Şikayetler üzerine arkadaşlarımız bir araştırma yapacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 19:30 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "(Tunceli Belediye Meclisinin, belediye hizmet binasındaki 'Tunceli' yazısının Dersim' olarak değiştirilmesi kararı) Gelen birtakım şikayetler üzerine arkadaşlarımız bir araştırma yapacaklar" - "(UBER'in İstanbul'daki UBERXL faaliyetlerini durdurması) Türkiye bir kurallar ülkesidir. Üst normlar vardır, bunlar yasalardır. Alt normlar vardır, bunlar da yönetmelikler ve uygulamalardır, ayrıca ilgili yerel yönetimlerin kararlarıdır. Bunların hiçbirinin içinde bu tip taşımacılığa ruhsat veren bir izin söz konusu değildir. Bunun için bizim bu kuralları korumamız esastır"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli Belediye Meclisinin, belediye hizmet binasındaki "Tunceli" yazısının "Dersim" olarak değiştirilmesi kararına ilişkin "Gelen birtakım şikayetler üzerine arkadaşlarımız bir araştırma yapacak." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri Piri Mehmet Paşa Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıldız ile esnaf ziyaretinde bulundu.

Vatandaşın fotoğraf çektirme taleplerini kırmayan Soylu, daha sonra Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na geçerek, burada esnafla bir araya geldi.

Esnaf odasında konuşan Bakan Soylu, 23 Haziran seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Amerika Abdulhamit Bey ile beni bir listeye koydu" diyen Soylu, "O listede teröristler ve tecavüzcüler var. Dünyanın en adi listesidir. Biz bunu hak ediyor muyuz da bu listeye konulduk? Hayır, bu bir mücadeledir. Bizim oraya gitmemizi yasakladılar, o listeye koydular. Orada bir mal varlığımız varsa el koydular. Niye yapıyorlar bunu? Bu memleketin menfaatini savunmaya çalıştığı için bu hükümet. Şahsımıza yapmıyor, hepimize yapıyor bunu. 'Sizi böyle yaparız.' demek istiyor. O zaman biz bu mücadeleyi vermeyelim hakkımızı savunamayacaksak." ifadelerini kullandı.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıldız ile yaptıkları esnaf ziyaretlerinde, esnafın Yıldız’a yaklaşımını beğendiğini dile getiren Soylu, "Volkan Bey’e çarşıda olan muhabbeti gördüm. Demek ki iyi başlamış. Olmasaydı, 'Şuralarda düzeltme yapmak lazım.' derdim ama iyi başlamış." dedi.

Bakan Soylu, İstanbul’un huzur şehri olduğunu ifade ederek, "İstanbul’a 2016 yılında 9 milyon 300 bin turist geldi. Bugün bu rakam 13,5 milyon. İnşallah 2019’un sonunda 15 milyon. Bunu gördüler, bindiriyorlar Türkiye’ye. Birileri Türkiye’nin tekerine çomak sokmak için 23 Haziran’ı fırsat olarak kolluyor. Bunu çok net şekilde görüyorum. Sokaklardaki huzuru oluşturabilmek için bekçi verdik. Daha da vereceğiz, 8 bin bekçi alıyoruz. Şu anda Silivri’nin köylerine bekçi sözü verdik. Silivri’nin 18 köyüne bekçi alıyoruz. 4-5 ay içinde tamamlayacağız. Bekçileri köyde yaşayanlardan da atayacağız." diye konuştu.

- "Taksilerin kalitesini artırmak temel sorumluluktur"

Toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, UBER'in İstanbul'daki UBERXL faaliyetlerini durdurmasına ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Türkiye bir kurallar ülkesidir. Her şey hukukun içerisinde gelişmelidir. Özellikle Türkiye'de iştigal alanlarındaki standartları belirleyen bu kurallardır. Üst normlar vardır, bunlar yasalardır. Alt normlar vardır, bunlar da yönetmelikler ve uygulamalardır, ayrıca ilgili yerel yönetimlerin kararlarıdır. Bunların hiçbirinin içinde bu tip taşımacılığa ruhsat veren bir izin söz konusu değildir. Bunun için bizim bu kuralları korumamız esastır. Biz eğer bu kuralları korumazsak yarın öbür gün herkes istediği yerde ve şekilde bu kuralları tanzim edenin değil kendisinin ruhsatlandırdığı ve herkesin devlet olduğu bir yapı oluşur. Böyle bir şey her birimiz için de mümkündür ki kabul edilemezdir."

Soylu, korsan taşımacılık konusunda 1 yıl önce yasa çıkartıldığını hatırlatarak, "Çıkarttığımız yasa her şeyi tanzim etmektedir. Kimin nasıl taşımacılık yapamayacağını ve kimin nasıl taşımacılık yapabileceğini, kimin hangi alanlarda bunu yapıp kimin yapamayacağını tanzim etmektedir. Bizim görevimiz de İçişleri Bakanlığı olarak bu tanzimi gerçekleştirmektedir. Ama bunu yaparken de özellikle taksilerin kalitesini artırmak da temel sorumluluktur. Türkiye'de yaygınlaşacak idiyse bunun yaygınlaşacağı her yerde esnaflarımızın yapacağı bir şey var. Kaliteyi artırmak, bizim sorumluluğumuz da kaliteyi takip etmek." dedi.

Süleyman Soylu, Tunceli Belediye Meclisinin, belediye hizmet binasındaki "Tunceli" yazısının "Dersim" olarak değiştirilmesi kararı üzerine soruşturma başlatıldığına ilişkin soruya da "Gelen birtakım şikayetler üzerine arkadaşlarımız bir araştırma yapacak." karşılığını verdi.

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Dersim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tunceli

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