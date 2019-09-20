Konuşurken sıklıkla 'şey' demek Alzheimer belirtisi olabilir

Medicana Sivas Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Balaban, Alzheimer hastalığına yönelik belirtiler ve tedaviler hakkında bilgi verdi.

Alzheimer hastalığının belirtilerinden bahseden Doç. Dr. Balaban, “Randevularını, yemeği ocakta ya da anahtarı unutabilirler. Kelime bulma güçlüğü çekerler, sıkça ‘şey’ derler. Ellerini eskisi gibi kullanamazlar. Giyinip soyunmada zorluk yaşarlar. Bu belirtilerin sadece bir kaçı. “dedi.

ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ

Tüm hastalılarda olduğu gibi Alzheimer hastalığında da erken teşhisin çok önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Balaban, “ Tüm hastalıklarda olduğu gibi, Alzheimer hastalığında da erken teşhis çok önemli. Unutkanlık, günümüzde her yaştan bireyin günlük yaşamında ortaya çıkabilecek yaygın bir problemdir. Bu durumun çoğunlukla sebebi dikkat bozukluğudur ya da günlük koşuşturmalara bağlıdır ve bir hastalığa işaret etmez. Buna karşın unutkanlığın hastalığın bir parçası olan demans, kazanılmış zihinsel yetilerin sonradan bireyin günlük yaşam aktivitelerini etkileyecek derecede bozulduğu bir grup hastalığı kapsar. Demanslar birincil olarak beyin hücrelerinin yaşlanma ve ölümü ile giden ‘nörodejeneratif hastalıklar’ dediğimiz hastalıklar bünyesinde gelişir. Bunun dışında, çoklu beyin damar tıkanıklıklarından kronik infeksiyonlara kadar pek çok hastalıkta zihinsel yetilerde bozukluk olaya eşlik edebilir. Nörodejeneratif demanslar içerisinde en sık görülen Alzheimer hastalığıdır. Başlangıç yaşı 40-90 arasındadır. Sıklıkla 65 yaş üzerinde görülür. Hastalığın ilk başlangıç yakınmaları, beyinde sinir-hücre hasar ve ölümünün başladığı bölge ile ilişkilidir “dedi.