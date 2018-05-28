Sıkı bir vücut için hangi egzersizler yapılır?

Sıkı bir vücut için yapılabilecek egzersizler

Önce ısınma hareketleri ile başlayın

Egzersiz hareketlerine başlamadan önce vücudunuzu ısıtıp hazırlayın. Olduğunuz yerde ufak

ufak koşun, ellerinizi ve kollarınızı yukarı kaldırın ve bacaklarınızı açıp kapatın. Daha sonra

egzersize geçebilirsiniz.

Side Lunges egzersizi

Bu harekette iç bacak ve ön üst bacak kaslarınız çalışarak sıkılaşır. Düz durun ve ellerinizi

kalçanızın üzerine yerleştirin. Ağırlığınızı sağ bacağınızın üzerine vererek sol bacağınızı açın.

Dizinizi bükerek hafif hafif inin. Bu şekilde durup ilk pozisyonunuza dönüş yapın. İki bacağınız

içinde 10 kez tekrarlayın.

Push-ups egzersizi

Bu bildiğimiz şınav çekme hareketidir. Ellerinizi göğüs hizasında açarak çok fazla yere

inmeden vücudunuzu kaldırıp indirme hareketidir. Bu harekette göğüs, omuz ve kollar

çalışır.

Front lunge with row egzersizi

Bu harekette kalça kaslarınız, kollarınız ve sırtınız çalışır. Bu egzersizi dambıl yardımıyla

yapabilirsiniz. Bir bacağınız önce ve diğeri arkada duracak şekilde pozisyon alın ve dizlerinizi

bükün. Tek diz kapağınız yere değsin. Elinizde ki dambılları kendinize çekin ve arkada kalan

bacağınızı düzleştirin. Bu hareketi iki ayağınız içinde 10'ar kez yapın.