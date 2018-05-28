KADIN

Sıkı bir vücut için hangi egzersizler yapılır?

elif.duzen elif.duzen
GENEL SAĞLIK HABERLERİ  | 28.05.2018 14:37 | Son Güncelleme

Yaz aylarının da gelmesiyle birlikte kumsalda giyilecek bikiniler alınmaya başlandı. Peki vücudunuz ne durumda? Birçok kadın sıkı ve fit bir vücut için türlü türlü yöntemler dener. Peki daha sıkı bir vücut için hangi egzersizleri yapmalı ve atlamamalısınız? Bu sorunun cevabı hakkında biraz bilgi edinelim.

Sıkı bir vücut için hangi egzersizler yapılır?

Sıkı bir vücut için yapılabilecek egzersizler

Önce ısınma hareketleri ile başlayın

Egzersiz hareketlerine başlamadan önce vücudunuzu ısıtıp hazırlayın. Olduğunuz yerde ufak
ufak koşun, ellerinizi ve kollarınızı yukarı kaldırın ve bacaklarınızı açıp kapatın. Daha sonra
egzersize geçebilirsiniz.

Side Lunges egzersizi

1

Bu harekette iç bacak ve ön üst bacak kaslarınız çalışarak sıkılaşır. Düz durun ve ellerinizi
kalçanızın üzerine yerleştirin. Ağırlığınızı sağ bacağınızın üzerine vererek sol bacağınızı açın.
Dizinizi bükerek hafif hafif inin. Bu şekilde durup ilk pozisyonunuza dönüş yapın. İki bacağınız
içinde 10 kez tekrarlayın.

Push-ups egzersizi

2

Bu bildiğimiz şınav çekme hareketidir. Ellerinizi göğüs hizasında açarak çok fazla yere
inmeden vücudunuzu kaldırıp indirme hareketidir. Bu harekette göğüs, omuz ve kollar
çalışır.

Front lunge with row egzersizi

3

Bu harekette kalça kaslarınız, kollarınız ve sırtınız çalışır. Bu egzersizi dambıl yardımıyla
yapabilirsiniz. Bir bacağınız önce ve diğeri arkada duracak şekilde pozisyon alın ve dizlerinizi
bükün. Tek diz kapağınız yere değsin. Elinizde ki dambılları kendinize çekin ve arkada kalan
bacağınızı düzleştirin. Bu hareketi iki ayağınız içinde 10'ar kez yapın.

Bicycle crunch

4

Bu hareket karın kaslarınızı çalıştırarak sıkılaştırır. Yere sırt üstü uzanarak ellerinizi kafanızın
arkasında birleştirin. Dizlerinizi bükerek bir sağa ve bir sola gövdenizi kaldırın. Bunları
yaparken doğru nefes alışına dikkat edin. Bu harekette gücü gövdenizden alın ve karın
kaslarınızın zorlandığını hissedin. Bu şekilde işe yaradığını anlayacaksınızdır. Hareketi iki taraf
içinde 10 defa tekrarlayın.
Egzersiz hareketleriniz bittikten sonra vücudunuzu esnetmeyi unutmayın. Ve egzersiz
hareketleri sırasında nefes kontrolü önemlidir. Hangi harekette nefes alıp hangi harekette
nefes vereceğinizi iyi ayarlamalısınızdır.

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