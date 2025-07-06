Sıkıldıkça yap! Stres atmaya yarayan 10 DIY projesi

1. Erimiş mumları karıştırıp kendi mumunu yapabilirsin.



Evdeki eski mumları toplayarak işe başla. Cam bir bardak ya da kavanoz bul, birkaç damla esans ekle ve kendine yepyeni bir mum yap. Erimiş mumları kat kat dökerek renk geçişli bir şey de çıkarabilirsin ya da sade ve doğal bir koku yaratabilirsin. Hem görsel olarak tatmin edici hem uğraştırıcı olduğu için kafa dağıtıcı. En sonunda yaktığında “Bunu ben yaptım!” hissi de cabası.

2. Eski tişörtlerden paspas yapmak mı? Fena fikir değil!



Dolabında “Bunu artık giymem ya.” dediğin tişörtler varsa kes, parçala ve örgü örer gibi birbirine dolayarak mini bir paspas yap. YouTube’dan basit örme tekniklerini izleyerek kolayca kavrayabilirsin. İp gibi sardığın tişörtler bir süre sonra evin kapı önüne ya da banyoya özel bir detay oluyor. Hem geri dönüşüm hem terapi.

3. Kurumuş çiçekleri çöpe atmak yerine duvarına as!



Kurutulmuş lavanta, papatya ya da sonbahar yaprakları… Hepsi ince bir kağıda ya da kumaşa yerleştirilip çerçeveye alınınca çok estetik bir görüntüye dönüşüyor. İstersen minik bir notla birlikte as ya da istersen kitaplıkta sergile. Bu projeyi yaparken yavaşlıyorsun, detaylara odaklanıyorsun ve stres dediğin şey azıcık geri çekiliyor.

4. Eski reçel ve turşu kavanozlarını kalemliğe dönüştür.



Artık kullanılmayan cam kavanozları renkli akrilik boyalarla boyayıp içini desenlerle süsleyerek harika bir kalemlik ya da fırçalık yapabilirsin. Puantiyeli mı istersin yoksa dalga desenli mi karar senin. Boyarken yaptığın minik hatalar bile projeyi daha eğlenceli hale getiriyor. Tam bir kendi halinde mutlu olma işi. Ama eğer kavanozları kışlık domates için kullanacaksan orası ayrı!

5. Artık kumaşlardan lavanta kesesi yaparak evin güzel kokmasını sağlayabilirsin.



Dikiş dikmeyi bilmene gerek yok, sadece birkaç kumaş parçası biraz lavanta ve bir iğne iplik. Kumaşı küçük yastık gibi kesip diktikten sonra içine lavanta koyduğunda dolabın ya da yastık altın mis gibi kokar. Ayrıca elin meşgulken zihnin boşalır ve bir bakmışsın günün gerginliği dağılmış!

6. Eski dergilerin varsa duvara asıp bir tablo haline getirebilirsin.



Birkaç dergi, birkaç makas darbesi ve biraz yapıştırıcı ile kendi ruh halini yansıtan bir kolaj tablo yaratmak mümkün. İster duvara as, ister defter kapağına yapıştır. Özellikle duygularını kelimelerle ifade etmekte zorlandığın anlarda resim ve renklerle anlatmak rahatlatıcı olabilir. Hem sanatsal hem iç dökücü.

7. Kendi sabununu kendin yapabilirsin. Merak etme, Fight Club evreninde olmadığımız için ortamda konusunu açabilirsin!



Sabun bazı al, birkaç doğal yağ damlat, biraz kuru çiçekle süsle ve kendi sabununu üret. Lavantalı mı olsun, limonlu mu, kahveli mi… Bu tamamen senin moduna kalmış. Erit, dök ve donsun. Hem yaparken evi mis gibi kokutur hem sabunları kullanırken kendi ellerinle emek verdiğini sana hatırlatır.

8. Taş gibi sert bir malzeme bile boyanarak tatlı bir şeye dönüşebilir mi? Evet!

Dışarıdan toplayacağın düz taşları akrilik boya ya da keçeli kalemlerle boyayarak minik karakterler yaratabilirsin. Gözler çizebilir ve gövdesine desenler yapabilirsin. İster saksıya yerleştir ister kitaplık köşesine koy. Taş boyamak hem ince ister hem de fazla konsantrasyon ister. E bu da strese iyi gelir.

9. Kendi bardak altlığını tasarlamaya başlaman için bir engel yok!



İnce mantar tabakalar ya da kalın keçelerle bardak altlığı yapmak basit ama etkili bir DIY projesi. İster yazılar yaz, ister desen yap, istersen fotoğraf bile yapıştır. Evde her oturduğunda kullandığın bir şeyin sana özel olması kendini iyi hissettirir. Üstelik bu kadar kolay bir şeyle.

10. Defter kullanıyorsan kapağını kendi tarzına göre yenilemeye ne dersin?



Elindeki sade defterlerin kapağını kumaşla, desenli kağıtla ya da kolajla kaplayabilirsin. İçini yazıyla doldurmasan da kapağı sana ait olduğunda deftere yaklaşma isteğin bile artar. Ayrıca kağıtla uğraşmak, çocukken origami yaptığımızda gelen hissiyatı verebilir!