Şıklığın sırrı: Vücut tipine göre kıyafet seçimi nasıl olmalıdır? Stil önerileri gününü aydınlatsın...

Vücut tipleri genellikle elma, armut, kum saati, dikdörtgen ve ters üçgen olarak sınıflandırılır. Kıyafet seçerken amacınız, bedeninizin güçlü yönlerini öne çıkarmak ve proporsiyonu dengelemek olmalı.

ELMA TİPİ (YUVARLAK GÖVDELİ)

Bel bölgesi daha geniş olan elma tipler için, dikkati üst veya alt bölgeye çekmek idealdir. V yaka bluzlar, A kesim elbiseler ve uzun kolyeler üst bedeni uzatarak denge sağlar. Bol paça pantolonlar ise bacakları ön plana çıkarır.

Kaçınılması gereken: Belde kemerli veya dar kesim kıyafetler.

ARMUT TİPİ (GENİŞ KALÇALI)

Kalça kısmı üst bedenden daha belirgin olanlar için, üstü vurgulayan kıyafetler harika bir seçim. Omuzları geniş gösteren vatkalı ceketler, renkli bluzlar ve salaş tunikler üst bölgeye hacim katar. Koyu renk pantolonlar ise alt bedeni sadeleştirir.

Kaçınılması gereken: Kalçayı saran dar etekler.

KUM SAATİ (DENGELİ ÖLÇÜLER)

Bel ince, göğüs ve kalça orantılıysa, şanslısınız. Vücudu saran elbiseler, kemerli kıyafetler ve yüksek bel pantolonlar kum saati formunu vurgular.

Kaçınılması gereken: Bol ve şekilsiz kıyafetler, çünkü hatlarınızı gizler.

DİKDÖRTGEN (DÜZ HATLAR)

Bel, göğüs ve kalça ölçüleri yakın olanlar için beli vurgulayan parçalar önerilir. Kemerli elbiseler, peplum üstler ve volanlı etekler kıvrım yaratır.

Kaçınılması gereken: Çok dar veya tamamen düz kesimler.

TERS ÜÇGEN (GENİŞ OMUZLAR)

Omuzlar kalçadan genişse, alt bedeni hacimli gösteren kıyafetler dengeyi sağlar. A kesim etekler, geniş paça pantolonlar ve sade üstler idealdir.

Kaçınılması gereken: Omuz detaylı veya vatkalı kıyafetler.

KÜÇÜK STİL HİLELERİ

Renk ve Desen: Koyu renkler inceltir, açık renkler hacim katar. Çizgili desenlerde ise dikey çizgiler uzatır, yataylar genişletir.

Aksesuar: Uzun kolyeler boynu zarif gösterir, büyük çantalar ise proporsiyonu dengeler.

Deneme Yapın: Aynanın karşısında farklı kombinler deneyerek kendinize en çok yakışanı bulun.

Unutmayın, moda kuralları esnektir. Önemli olan kendinizi iyi hissetmeniz. Vücut tipinizi tanıyarak gardırobunuzu şekillendirebilirsiniz. Minimal ve düz parçalar hayatınıza eşlik etsin!