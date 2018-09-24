HABER

"Sil Baştan Oluşsun Yeni Gaziosmanpaşa"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 22:11 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta: - "Şehir planını iyilik, yenilik ve doğruluk değerleri üzerine kurduk"

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, şehir planını iyilik, yenilik ve doğruluk değerleri üzerine kurduklarını ve "Sil Baştan Oluşsun Yeni Gaziosmanpaşa" diyerek yola çıktıklarını kaydetti.

İsfanbul Tema Park Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen programda 4 yıllık görev süresini değerlendiren Usta, 2014 yerel seçimlerindeki taahhütlerini yüzde 95'in üzerinde gerçekleştirdiklerini, sosyal belediyecilik anlayışıyla insan merkezli çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

Hizmet süresi boyunca, Gaziosmanpaşa'da kültür ve sanat salonu, kadın kültür ve sanat merkezi, spor ve gençlik merkezi gibi alanlar inşa ettiklerini aktaran Usta, enerji planlamasının, altyapının ve hükümet binasının da yenilendiğini kaydetti.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Usta, şöyle devam etti:

"Tamamlanan 3 bin 214 konut, devam eden 4 bin 492 konut, inşası başlayacak 2 bin 478 konut mevcut. İlçeye yeni okullar, sosyal ve kültürel tesisler, stadyumlar, camiler, otoparklar ve yeşil alanlar kazandırdık. Dönüşüm çalışmaları sonucunda, idari tesisler yüzde 16, yeşil alanlar yüzde 114, sağlık tesisleri yüzde 20, dini tesisler yüzde 83, eğitim tesisleri, yüzde 277, otopark alanları yüzde 100 artıyor. Metro projesi devam ediyor. Ulaşım ve trafik konusunda yaptığımız çalışmalarla trafiği rahatlatmayı amaçlıyoruz. Geçmişe dönüp dört yılın muhasebesini yaptığımızda birçok eseri birlikte oluşturduğumuzu görebilmek bizi motive ediyor. Geleceği tahayyül ettiğimizde ilçemizi 2023 Türkiyesi'ne taşıyacak vizyon ve projeleri de sizlerin görüş ve önerilerine sunuyoruz. Bizler bu 4 yıl boyunca 5 ayrı seçim ve bir darbe dönemini birlikte yaşadık. Her seferinde aldığımız destek ve dua ile hep güçlenerek ve tecrübe kazanarak tüm gücümüzle çalışmaya ve hizmet etmeye devam ettik. Aynı heyecan ve duygularla çalışmaya, günün ihtiyaçlarına çözüm ararken yarınları planlamaya ilçemizi ilkler ve yeniliklerle tanıştırmaya ve daha büyük projeleri birlikte hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Usta, şehir planını iyilik, yenilik ve doğruluk değerleri üzerine kurduklarını belirterek, "Sil Baştan Oluşsun Yeni Gaziosmanpaşa" diyerek yola çıktıklarını söyledi.

Etkinlikte, 2014 yılından bu yana ilçe halkının hizmetine sunulan ve ilerleyen dönemlerde hizmete açılması planlanan yerlerin tanıtım videosu da izletildi.

Ardından Usta, belediyenin başkan yardımcılarına, birim müdürlerine ve meclis üyelerine hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti.

PARTNERSkandallar kraliçesi yine yaptı yapacağını poz verirken birden...Skandallar kraliçesi yine yaptı yapacağını poz verirken birden...
Porsuk Barajı'nda balık ve kerevit ölümleri (2)Porsuk Barajı'nda balık ve kerevit ölümleri (2)
Babanın, oğluna pantolon alamadığı için intihar ettiğini yazan gazeteci adliyede (3)Babanın, oğluna pantolon alamadığı için intihar ettiğini yazan gazeteci adliyede (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Değerlendirme Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta Görev Süresi Hizmet toplantı

En Çok Okunan Haberler

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...

Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...

Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu

Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu

Meteorolojiden bu hafta için ciddi uyarı!

Meteorolojiden bu hafta için ciddi uyarı!

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Demet Akalın'dan takipçisine küfürlü tepki

Demet Akalın'dan takipçisine küfürlü tepki

İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Meteoroloji'den kar açıklaması

Meteoroloji'den kar açıklaması

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama

'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!

Adana'da acil serviste büyük kavga! Hastane savaş alanına döndü!

On Numara sonuçları 24 Eylül - Milli Piyango 842. hafta On Numara çekiliş sonucu

On Numara sonuçları 24 Eylül - Milli Piyango 842. hafta On Numara çekiliş sonucu

TSK açıkladı! Mavi liste'de aranan Raife Elmas öldürüldü!

TSK açıkladı! Mavi liste'de aranan Raife Elmas öldürüldü!

Yusuf Nazik tutuklandı!

Yusuf Nazik tutuklandı!

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Samsun'da kadınların bar kavgası kanlı bitti! Arkadaşının kulağını kopardı!

Samsun'da kadınların bar kavgası kanlı bitti! Arkadaşının kulağını kopardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.