İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, şehir planını iyilik, yenilik ve doğruluk değerleri üzerine kurduklarını ve "Sil Baştan Oluşsun Yeni Gaziosmanpaşa" diyerek yola çıktıklarını kaydetti.

İsfanbul Tema Park Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen programda 4 yıllık görev süresini değerlendiren Usta, 2014 yerel seçimlerindeki taahhütlerini yüzde 95'in üzerinde gerçekleştirdiklerini, sosyal belediyecilik anlayışıyla insan merkezli çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

Hizmet süresi boyunca, Gaziosmanpaşa'da kültür ve sanat salonu, kadın kültür ve sanat merkezi, spor ve gençlik merkezi gibi alanlar inşa ettiklerini aktaran Usta, enerji planlamasının, altyapının ve hükümet binasının da yenilendiğini kaydetti.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Usta, şöyle devam etti:

"Tamamlanan 3 bin 214 konut, devam eden 4 bin 492 konut, inşası başlayacak 2 bin 478 konut mevcut. İlçeye yeni okullar, sosyal ve kültürel tesisler, stadyumlar, camiler, otoparklar ve yeşil alanlar kazandırdık. Dönüşüm çalışmaları sonucunda, idari tesisler yüzde 16, yeşil alanlar yüzde 114, sağlık tesisleri yüzde 20, dini tesisler yüzde 83, eğitim tesisleri, yüzde 277, otopark alanları yüzde 100 artıyor. Metro projesi devam ediyor. Ulaşım ve trafik konusunda yaptığımız çalışmalarla trafiği rahatlatmayı amaçlıyoruz. Geçmişe dönüp dört yılın muhasebesini yaptığımızda birçok eseri birlikte oluşturduğumuzu görebilmek bizi motive ediyor. Geleceği tahayyül ettiğimizde ilçemizi 2023 Türkiyesi'ne taşıyacak vizyon ve projeleri de sizlerin görüş ve önerilerine sunuyoruz. Bizler bu 4 yıl boyunca 5 ayrı seçim ve bir darbe dönemini birlikte yaşadık. Her seferinde aldığımız destek ve dua ile hep güçlenerek ve tecrübe kazanarak tüm gücümüzle çalışmaya ve hizmet etmeye devam ettik. Aynı heyecan ve duygularla çalışmaya, günün ihtiyaçlarına çözüm ararken yarınları planlamaya ilçemizi ilkler ve yeniliklerle tanıştırmaya ve daha büyük projeleri birlikte hayata geçirmeye devam edeceğiz."