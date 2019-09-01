Sıla, Bodrum'da Emine Bulut için söyledi

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da sahne olan ünlü şarkıcı Sıla, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sıla, Sezen Aksu'nun 'Ünzile' isimli şarkısını, Kırıkkale'de eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un anısına seslendirdi.

Sıla, bir organizasyon şirketinin 'Yaz Konserleri' kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da hayranları ile buluştu. Bu yaz Bodrum Antik Tiyatro'da defalarca sahneye çıkan Sıla, sezonun son Bodrum konserinde, yine yoğun ilgi gördü. 2 saat sahnede kalan Sıla, albümlerindeki sevilen şarkılıarını seslendirdi. Sıla, şarkı aralarında sosyal mesajlar da verdi. Sezen Aksu'nun 'Ünzile' isimli şarkısını Kırıkkale'de eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut anısına söyledi. Sıla, şarkıya başlamadan önce, "Ölüm beter. Geride kalmak ölümden beter. Gidenlerin, yitirdiklerimizin ardından söylüyoruz. Geride kalan küçük çocuklar, geride bırakılan yaralı yürekler gibi söylüyoruz. Öldürülen kadınların kanayan kalpleri gibi atıyor kalbimiz. Geri döndüremeyiz. Ama sessiz kalmayabiliriz" dedi.

Şarkının sonunda ise "Elimizi taşın altına koyalım" çağrısında bulunan Sıla, "Valla birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Elimizi taşın altına sokmazsak bu memlekette hiçbir şey halledemeyiz" diye konuştu.

Konserinde yine bir Sezen Aksu şarkısı olan 'Zeybek'i de seslendiren Sıla'ya daha önceki Bodrum konserlerinde olduğu gibi küçük efe Çağıl Ayaz eşlik etti. Sıla, sahnede kendisinden mikrofonu alarak önce 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı daha sonra ise 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlayan Küçük Efe'yi öperek uğurladı. Şarkılarıyla olduğu kadar kostümleri ile de dikkati çeken Sıla, konserin sonunda hayranları tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.