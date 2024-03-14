HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Şila isimli köpeği kulübesini yakarak canice öldürmüştü! İstinaf mahkemesi cezasını artırdı, tutuklama kararı çıktı

Şila isimli köpeği kulübesini yakarak canice öldürmüştü! İstinaf mahkemesi cezasını artırdı, tutuklama kararı çıktı

14.03.2024 17:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de Eros isimli kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'a verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını konuşurken, İzmir'de ise Şila isimli Pitbull cinsi köpeğin kulübesini ateşe vererek öldüren sanığın cezası artırıldı. 'İyi hal' indirimi ile 1 yıl 8 ay hapis cezası alıp tutuklu kaldığı 72 günün ardından tahliye edilen Ömer Faruk Baki'nin cezası, istinaf mahkemesinde 4 yıla çıkarıldı, sanığın tutuklanmasına karar verildi.

Şila isimli köpeği kulübesini yakarak canice öldürmüştü! İstinaf mahkemesi cezasını artırdı, tutuklama kararı çıktı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 'Şila' isimli 2,5 yaşındaki pitbull cinsi köpeğin kulübesini ateşe vererek öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada 'iyi hal' indirimi ile 1 yıl 8 ay hapis cezası alıp tutuklu kaldığı 72 günün ardından tahliye edilen Ömer Faruk Baki (57), kararın istinafa taşınmasının ardından yeniden yargılandı. Baki, bu kez 4 yıl hapse çarptırıldı.

11 Ekim 2022'de, Turabiye Mahallesi Necat Hepkon Caddesi'nde meydana geldi. Furkan Pınar'ın sahibi olduğu 2,5 yaşındaki Pitbull cinsi 'Şila' isimli köpek, eve 10 metre mesafedeki demir kafes içindeki ahşap kulübesinde, yanıcı madde dökülerek yakıldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Kafesin kapısı kapalı olduğu için dışarı çıkamayan köpek yanarak öldü. Kulübe alev alev yanarken, o anlar bazı kişiler tarafından görüntülendi. Polisin yaptığı çalışmada, yangını çıkaranın Ömer Faruk Baki (57) olduğu tespit edildi. 13 Ekim'de gözaltına alınan ve ifadesinde suçlamaları reddeden Baki, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Seferihisar 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 19 Ocak 2023'te görülen davada; Baki'ye, 2 yıl hapis cezası verildi. Ardından mahkeme, sanığın duruşmadaki iyi halini gözeterek cezayı 1 yıl 8 ay hapse indirdi. 72 gün cezaevinde kalan tutuklu sanık tahliye edildi.

AW162681_02

İTİRAZ EDİLDİ

Cumhuriyet savcısı ve Şila'nın sahibi, davaya müdahil olan Hayvan Hakları ve Etiği Derneği, Bursa, Antalya ve İzmir baroları ve Hayvanlara Adalet Derneği ile sanık avukatları ilk derece mahkemesinin kararına karşı istinafa başvurdu.
Savcının istinaf gerekçesinde sanığın, sokakta yaşayan arkadaşı M.E.'ye ait eşyaları yakması sebebi ile 'mala zarar verme' suçunu işlediği, kulübede yangın oluşabileceğini öngörmesine rağmen yangını çıkardığı, Şila'nın ölümünde muhtemel kastının bulunduğu ve bu sebeple üzerine atılı suçlardan ayrı ayrı cezalandırılması gerektiği belirtildi. İstinaf başvurusunu karara bağlayan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi de sanık hakkında, M.E.'ye yönelik 'yakarak mala zarar verme' eylemi nedeniyle kamu davası açılması gerektiği ve bu davaların birleştirilerek yargılama yapılması gerektiğine dikkat çekti. Bu hususun eksik bırakılarak hüküm kurulduğunu belirten mahkeme, sanık hakkında 'eksik ceza tayini' gerekçesiyle hükmün bozulmasına ve dosyanın hükmü veren ilk ceza mahkemesine gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Kediyi canice öldüren Keloğlan'ın cezası belli oldu Kediyi canice öldüren Keloğlan'ın cezası belli oldu

TUTUKLAMA KARARI

Seferihisar 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne iade edilen dosyada, dava tekrar görülmeye başlandı. Bugünkü duruşmaya tutuksuz sanık Ömer Faruk Baki katılmazken; Şila'nın sahibi Furkan Pınar, avukatı, müdahil derneklerin temsilcileri ve avukatları salonda hazır bulundu. Görülen davada sanığa Şila'nın ölümü için 2 yıl, Furkan Pınar'a ait yanan kulübe nedeniyle 'mala zarar vermekten' 1 yıl 6 ay, M.E.'ye ait eşyaları yakması nedeniyle de yine 'mala zarar vermek' suçundan 6 ay olmak üzere toplam 4 yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eylem Tok ve oğlunu New York'ta sokaklarında fotoğraflarını çekmişti! "Neşe ve kahkaha içerisinde yürüdüklerini görünce kanıma dokundu"Eylem Tok ve oğlunu New York'ta sokaklarında fotoğraflarını çekmişti! "Neşe ve kahkaha içerisinde yürüdüklerini görünce kanıma dokundu"
Eski eşine kabusu yaşattı, savunması 'pes' dedirtti!Eski eşine kabusu yaşattı, savunması 'pes' dedirtti!
Büyük bir kuzu balığı yakaladığını sanmıştı! Gözlerine inanamadıBüyük bir kuzu balığı yakaladığını sanmıştı! Gözlerine inanamadı
Anahtar Kelimeler:
İzmir köpek mahkeme
En Çok Okunan Haberler
Büyük bir kuzu balığı yakaladığını sanmıştı! Gözlerine inanamadı

Büyük bir kuzu balığı yakaladığını sanmıştı! Gözlerine inanamadı

Türkiye'nin ünlü eğlence mekanıydı: İşletmecisinin iflasına karar verildi!

Türkiye'nin ünlü eğlence mekanıydı: İşletmecisinin iflasına karar verildi!

Atama bekleyen öğretmen adaylarına kötü haber...

Atama bekleyen öğretmen adaylarına kötü haber...

Metro istasyonunda intihar! Telefonundan çıkan not kahretti

Metro istasyonunda intihar! Telefonundan çıkan not kahretti

İstanbul'da CHP'den istifa eden 400 kişi AK Parti'ye katıldı! Törene aşiret reisleri de katıldı

İstanbul'da CHP'den istifa eden 400 kişi AK Parti'ye katıldı! Törene aşiret reisleri de katıldı

Çocuklarına DNA testi yaptırdı, dünyası başına yıkıldı!

Çocuklarına DNA testi yaptırdı, dünyası başına yıkıldı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.