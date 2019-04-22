SILA: KİMSEDEN KORKMADAN YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİM

Haber:Serpil KIRKESER / İstanbul, DHA

Şarkıcı Sıla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yargı aşamasında yanında olan herkese teşekkür ettiğini belirterek, " Ben yine yaşadıklarımdan bir şeyler öğrenmeye ama yine hayatı bildiğim gibi, kimseden korkmadan yaşamaya devam edeceğim. Hiçbir haksızlık karşısında sessiz kalmayarak..." dedi.

Ahmet Kural'ın "Basit yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından iyi hal indirimi de uygulanarak toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasının ardından Şarkıcı Sıla sosyal medya hesabı instagram'dan bir paylaşımda bulundu. Şair Ataol Behramoğlu'nun "Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir şey Var" isimli şiirinin başlığını paylaşan Şarkıcı Sıla paylaşımında şu ifadelere yer verdi:' Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var' demiştim bir kaç ay önce. Çok örselenmiş, çok kırılmıştım. Susmak kolayıydı, ben zoru seçtim. Avazım çıktığı kadar bağırıp, susan binlere kadının sesi olmak istedim. O kadınların yaşadığı ne varsa yaşadım. Yalanlar, iftiralar, algı operasyonları, toplum değerleri üzerinden beni sosyal lince kalkışmalar... Ama ben bir tek şeye , adalete yani doğruya güvenmeyi seçtim. Yalansız, dolansız, bazen başıma geleni anlatırken çakıl taşları yutarak ama hep adalete inanarak ve sessiz kadınların gözlerinden güç alarak! Bugün Adalet Sarayı'nın önünde konuşurken yine binlerce kadındık. Bu süreçte yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Ben yine yaşadıklarımdan bir şeyler öğrenmeye ama yine hayatı bildiğim gibi, kimseden korkmadan yaşamaya devam edeceğim. Hiçbir haksızlık karşısında sessiz kalmayarak..."

