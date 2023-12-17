Silah kaçakçılarına büyük darbe! 72 ilde binden fazla kişi yakalandı, Yerlikaya görüntüleri paylaştı

Türkiye'de 3 günde düzenlenen Mercek-8 operasyonlarında ele geçirilen silahlar dikkat çekti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını paylaştı.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre; son 3 günde eş zamanlı olarak 72 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen “Mercek-8” operasyonlarında; 964 ruhsatsız tabanca, 89 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 30 uzun namlulu tüfek, 252 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1335 silah ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca 1558 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yerlikaya paylaşımına "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. onları adalete teslim etmeye kararlıyız" notunu da düştü.

Son 3⃣ günde eş zamanlı olarak 7⃣2️⃣ İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen “MERCEK-8” Operasyonlarında;

????9️⃣6️⃣4️⃣ Ruhsatsız Tabanca,

????8️⃣9️⃣ Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca

????3️⃣0️⃣ Uzun Namlulu Tüfek

????2️⃣5️⃣2️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği olmak… pic.twitter.com/Ja0BRdNa0K — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 17, 2023







