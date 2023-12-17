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Silah kaçakçılarına büyük darbe! 72 ilde binden fazla kişi yakalandı, Yerlikaya görüntüleri paylaştı

17.12.2023 08:24 | Son Güncelleme:
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Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik son 3 günde Mercek-8 operasyonları gerçekleşti. 72 ilde düzenlenen operasyonlarda binden fazla silah ele geçirilirken bin 558 kişi yakalandı.

Silah kaçakçılarına büyük darbe! 72 ilde binden fazla kişi yakalandı, Yerlikaya görüntüleri paylaştı

Türkiye'de 3 günde düzenlenen Mercek-8 operasyonlarında ele geçirilen silahlar dikkat çekti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını paylaştı.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre; son 3 günde eş zamanlı olarak 72 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen “Mercek-8” operasyonlarında; 964 ruhsatsız tabanca, 89 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 30 uzun namlulu tüfek, 252 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1335 silah ele geçirildi.

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Operasyonlarda ayrıca 1558 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yerlikaya paylaşımına "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. onları adalete teslim etmeye kararlıyız" notunu da düştü.


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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya operasyon
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