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Silah operasyonunda şoke eden görüntü! Puma, flamingo, iguana...

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 11:56 | Son Güncelleme

İstanbul'da yasadışı silah ticareti yapılan 2 eve polis operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Silivri'deki bir eve düzenlenen operasyonda nesli tükenme tehlikesi altında olan aralarında puma, iguana, kedi ve kuşların da bulunduğu çok sayıda hayvan ele geçirildi.

Silah operasyonunda şoke eden görüntü! Puma, flamingo, iguana...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı silah ticareti yapan şüphelileri belirleyerek teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmalarını tamamlayan organize polisi, çarşamba günü Güngören ve Silivri'deki 2 adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 3 av tüfeği, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 şarjör, 68 mermi, 14 sürgü, açık namlu, zımpara makinesi, metal işlemleri için kullanılan lazer makinesi, çok sayıda icra yayı, icra mili ve çeşitli tabanca aparatları ele geçirildi. Operasyonda H.Ç. isimli bir şüpheli gözaltına alındı.

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Öte yandan Silivri'deki eve düzenlenen operasyonda, Kaçakçılık Mücadele Kanunu ve Nesli Tükenme Tehlikesi altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşmeye aykırı, hayvanlar ele geçirildi. Evde yapılan aramalarda puma, iguana, savannah cinsi kedi, tavus kuşu, rakun, flamingo, deve kuşu, yabani kaz ve çeşitli cinslerde hayvanlar bulundu. Hayvanlar Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Gözaltına alınan şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli yurtdışına çıkma yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ele geçirilenler şöyle:

1 adet puma,
8 adet rakun,
10 adet tavus kuşu,
1 adet iguana,
2 adet flamingo,
1 adet savana cinsi safkan kedi,
2 adet savana bengal kırması yabani kedi,
2 adet devekuşu,
2 adet ördek,
7 adet karkazı ele geçirilmiştir.

DHA

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