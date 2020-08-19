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  4. Silah tutukluk yapınca ölümden kurtuldu! Sokak ortasındaki dehşet anları kamerada

Silah tutukluk yapınca ölümden kurtuldu! Sokak ortasındaki dehşet anları kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 15:26 | Son Güncelleme

İstanbul Maltepe'de bir kişi, alacağı olduğunu öne sürdüğü eski patronuna kurşun yağdırdı. Sokak ortasındaki dehşet anları silah tutukluk yapınca son buldu. O anlar kameraya yansıdı.

Olay Maltepe'de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, 32 yaşındaki Recep Dönmez'in eski patronundan alacağı vardı.

48 yaşındaki Celal Gümüş, sabah iş yerine giderken yolu Dönmez tarafından kesildi.

Dönmez, Gümüş'e kurşun yağdırmaya başladı. Recep Dönmez'in bacaklarına 4 kurşun sıktığı Celal Gümüş yere yığıldı. Ancak Dönmez tetiğe tekrar bastı.

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Silah tutukluk yapınca Celal Gümüş ölümden döndü. Yaralı Gümüş çevredekiler tarafından çağrılan ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan ise polise teslim oldu.

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Kaynak: DHA

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