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  4. Silahıyla birlikte yakalanmıştı! Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde yeni gelişme

Silahıyla birlikte yakalanmıştı! Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde yeni gelişme

23.02.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de bir internet haber sitesinin sahibi olan gazeteci Güngör Arslan’ın öldürülmesiyle ilgili iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin çalışması neticesinde şüpheli Ramazan Ö. olay günü silahıyla beraber yakalanmıştı.

Silahıyla birlikte yakalanmıştı! Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde yeni gelişme

Olay, 19 Şubat günü Kocaeli’nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak’ta bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, internet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, iş yerinde bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Kurşunların isabet ettiği Arslan kanlar içinde yere yığılırken, olayı gerçekleştiren kişi ise olay yerinden kaçtı. Durumu gören iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı olan gazeteci Güngör Arslan’ı Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Arslan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SİLAHIYLA BERABER YAKALANMIŞTI

Polis ekiplerinin çalışması neticesinde olay günü silahıyla beraber yakalanan Ramazan Ö. ve olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen bir kişi daha Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. (İHA)

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Kocaeli
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