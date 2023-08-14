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Silahlar patladı, kan döküldü! Çeşme'deki beach club'da yaşanan dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı

14.08.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beach club'a rezervasyonsuz girmeye çalıştılar, alınmayınca silahlara sarıldılar! İzmir'in ünlü tatil beldesi Çeşme'de meydana gelen panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Dün akşama doğru yaşanan gerginliğin ardından silahlar patlamış ve kan dökülmüştü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganların araçtan silah alıp ateş açtığı dehşet anları görüldü.

Beach club'a rezervasyonsuz girmeye çalıştılar, alınmayınca silahlara sarıldılar! Ortalığı karıştıran iddiaya konu olan saldırganların saçtığı dehşet anbean görüntülendi. Görüntüler sosyal medyaya da damgasını vurdu. Dün saat 16.15 sıralarnda Sakarya Mahallesi, Aya Yorgi Koyu'nda bir beach clup önünde meydana gelen olayın ortaya çıkan görüntüleri ve ayrıntıları şöyle...

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KURŞUN TAKSİ ŞOFÖRÜNE İSABET ETTİ

Olay, dün saat 16.15 sıralarında Sakarya Mahallesi, Aya Yorgi Koyu'nda bir beach clup önünde meydana gelmişti. İddiaya göre, rezervasyonu olmadığı içeri alınmayan 2 kişi, yanlarındaki tabancalarla rastgele çevreye ateş açtı. Kurşunlardan biri beach club'ın önünde bekleyen taksi şoförü F.G.'nin omzuna, biri de aracının ön camına isabet etti.

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PANİK ANLARI! APAR TOPAR KAÇTILAR

Beach club'ta kısa süreli panik yaşanırken, saldırganlar otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan taksi şoförü F.G., ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.G., buradaki ilk müdahalenin ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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YOLDA ARAÇ DEĞİŞTİRDİLER

Polis olayın ardından otomobille kaçak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin Çeşme Otoyolu Alaçatı Gişeler mevkiinde araç değiştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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ARAÇTAN SİLAHLARI ALIP...

Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki kişinin olay yerine geldiği otomobilin yanında beklerken, araçtan aldığı silahla ateş açtığı anlar anbean kaydedildi.

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(DHA)

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