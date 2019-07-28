Silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Cudi Dağı ve Ağrı Tendürek Dağında düzenlenen "iç güvenlik" operasyonları kapsamında, toplam dört terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Cudi Dağı’nda, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 terörist, Ağrı Tendürek Dağında, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist olmak üzere toplam 4 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.” denildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.

