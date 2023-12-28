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  4. Silahlı çatışma kamerada! Sokakta birbirlerine kurşun yağdırdılar

Silahlı çatışma kamerada! Sokakta birbirlerine kurşun yağdırdılar

28.12.2023 12:59 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir oto tamirci dükkanının önünde silahlı çatışma çıktı. Tarafların birbirine kurşun yağdırdığı çatışmada 5 kişi yaralandı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Dehşete düşüren olay, gece saatlerinde Şeyhsinan Mahallesi Eski Sanayi Çarşısı'ndaki bir oto tamirci dükkanının önünde meydana geldi. Otomobille gelen M.V., dükkan önünde bekleyen kişilere tabanca ile ateş açtı. Grubun da tabanca ile karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

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Araçların arkasına saklanarak açılan ateşte, dükkan önünde bekleyenlerden 5 kişi yaralandı. Otomobille gelen saldırgan kaçtı.

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İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar E.C., S.G., S.D., S.D. VE. M.A.A.’nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çatışma anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Polis, M.V.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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(DHA)

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Tekirdağ Çorlu çatışma Silahlı çatışma
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