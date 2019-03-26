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Silahlı otomobil gasp şüphelileri yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 14:34 | Son Güncelleme

ANKARA'da, iddiaya göre silah zoruyla çaldıkları otomobille kaçan 4 kişiden 3'ü, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Silahlı otomobil gasp şüphelileri yakalandı

Muhammet BAYRAM- Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, iddiaya göre silah zoruyla çaldıkları otomobille kaçan 4 kişiden 3'ü, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde iş yeri bulunan Hakan D., polisi arayarak, 4 kişinin saldırısına uğradığını ve silah zoruyla 5 bin TL ile 06 F 8816 plakalı otomobilinin çalındığını söyledi. İhbar üzerine harekete geçen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri ile devriye ekipleri, çalışma başlattı. Anadolu Bulvarı'nda aracı gören ekipler, 'Dur' ihtarında bulundu. Şüpheliler, ihtara uymayarak kaçmaya devam etti. Yaşanan kovalamaca sonucu araç, Yukarı Yahyalar Mahallesi, Selçuklu Caddesi 934'üncü Sokak girişinde durduruldu. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan şüphelilerden Olcay K., Ömer D. ve Yasin C., kısa sürede yakalandı. Diğer şüpheli ise kaçtı. Gözaltına alınan 3 kişinin üzerinde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı. Araç sahibine teslim edilirken, soruşturma sürdürülüyor.

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Silahlı otomobil gasp şüphelileri yakalandıSilahlı otomobil gasp şüphelileri yakalandı

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