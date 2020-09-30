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Silahlı saldırgan tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 17:21 | Son Güncelleme

Karabük’te ihaleden dolayı husumetli olduğu kişiyi pompalı tüfekle bacağından vurup yaralayan Sebahattin K.

Silahlı saldırgan tutuklandı

Karabük’te ihaleden dolayı husumetli olduğu kişiyi pompalı tüfekle bacağından vurup yaralayan Sebahattin K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dün akşamüzeri Kordon Park balık hali önünde meydana gelen olayda balık işletmecisi Sebahattin K. isimli şahıs daha önce aralarında husumet olan Erdal I.’yı aracına binmek istediği sırada pompalı tüfek ile bacağından vurmuştu. Olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince aranan saldırgan gece yarısı yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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