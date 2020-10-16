HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Silahlı saldırgan tutuklandı

Silahlı saldırgan tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 16:35 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişiyi silahla yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde 5 gün önce meydana geldi.

Silahlı saldırgan tutuklandı

Samsun’da bir kişiyi silahla yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde 5 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki C.S. silahlı saldırıda bacağından yaralandı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen E.K. kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri E.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
Polisteki sorgusu tamamlanan E.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı
İstanbul'da 'yavru ayı' alarmı! Arama çalışmaları sürüyorİstanbul'da 'yavru ayı' alarmı! Arama çalışmaları sürüyor
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Müjdeyi Bakan Koca vermişti! Tarih belli oldu
Müjdeyi Bakan Koca vermişti! Tarih belli oldu
Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var
Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var
Sütyeninden çıkanlar 85 yıl hapse mahkum etti
Sütyeninden çıkanlar 85 yıl hapse mahkum etti
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Diğer Haberler
Son dakika! 'Kozmik Oda' davasında karar çıktı
'Kozmik Oda' davasında karar çıktı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a sert tepki
Türkiye'den Ermenistan'a sert tepki
Değeri dudak uçuklattı! 'Sunrays' Bodrum'a demirledi
Gören dönüp bir daha baktı! Değeri dudak uçuklattı
Büyükçekmece'de görüntülenen yavru ayıyı arama çalışmaları devam ediyor
İstanbul'da 'yavru ayı' alarmı! Arama çalışmaları sürüyor
Akılalmaz olay! Tartıştığı ortağının iş yerini bombalattı
Akılalmaz olay! Tartıştığı ortağının iş yerini bombalattı
Buluşmak için sözleştiği kişiyi, 2 arkadaşıyla gasbetti
Buluşmaya gittiği kadın hayatının şokunu yaşattı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.