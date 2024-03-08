HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Silahlı soygun girişimi kamerada! Kuyumcu o hareketi yapınca arkasına bile bakmadan kaçtı

Silahlı soygun girişimi kamerada! Kuyumcu o hareketi yapınca arkasına bile bakmadan kaçtı

08.03.2024 12:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta kuyumcuyu soymaya çalışan silahlı şüpheli, tezgahın arkasında alarm butonuna basmaya çalışan kuyumcunun silah çektiğini sanarak kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Acemi soyguncunun o anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler...

Silahlı soygun girişimi kamerada! Kuyumcu o hareketi yapınca arkasına bile bakmadan kaçtı

İlginç olay, dün saat 21.00 sıralarında, Bağlarçeşme Mahallesi, Bağlar Çeşme Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcuya giren maskeli kişi, elindeki tabancayı kuyumcu Yusuf Yalçın ve eşi Gülsay Yalçın'a doğrultarak dükkanın kepenklerini kapatmalarını istedi. Kuyumcu Yalçın, soğukkanlı bir şekilde tezgahın altındaki alarm butonuna bastı. Tezgahın altına doğru eğilerek alarma basan Yalçın'ın silah çektiğini sanan şüpheli soyguncu kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

75742_ESENYURTTA-MASKELI-BIR-KISI-KUYUMCUDA-S

SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA

Soygun girişimi, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, maskeli şüphelinin kuyumcuya girerek elindeki tabancayı tezgahın arkasındakilere doğrulttuğu görülüyor. Şüpheli bir süre bekledikten sonra koşarak olay yerinden ayrılıyor.

75743_ESENYURTTA-MASKELI-BIR-KISI-KUYUMCUDA-S

"KEPENKLERİ KAPATIN, ANAHTARI BANA VERİN"

Olayı anlatan iş yeri sahibinin oğlu Ufuk Yalçın, "Akşam saat 8 buçuk sıralarında dükkanı kapatmıştık, çıkıyorduk, hesap yapıyorduk. O sırada içeri maskeli bir şahıs geldi. Girer girmez içeri silahla giriyor. Maske var, şapka var, sadece göz kısmı gözüküyor. 'kepenkleri kapayın, anahtarı bana verin, üçten geri sayıyorum' gibi konuşuyor. Alarmın bir tanesine basıyoruz, babam yavaş yavaş arkaya geliyor. Orada da ikinci alarma basıyor. O sırada da şahıs silah çektiğimizi sanıyor, korktuğu için de kaçıp gidiyor. Silah çekme olayı olmadı." ifadelerine yer verdi.

75745_ESENYURTTA-MASKELI-BIR-KISI-KUYUMCUDA-S

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BİM'e Magsafe şarj aleti geliyor! İşte BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleriBİM'e Magsafe şarj aleti geliyor! İşte BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri
Altın aldıklarını sanırken servetleri buhar olduAltın aldıklarını sanırken servetleri buhar oldu
İftardan kalan yemekleri sahurda tüketiyorsanız dikkat!İftardan kalan yemekleri sahurda tüketiyorsanız dikkat!
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Esenyurt soygun
En Çok Okunan Haberler
Karısının biyolojik kardeşi olduğunu öğrendi! "Böylesi ancak filmlerde olur"

Karısının biyolojik kardeşi olduğunu öğrendi! "Böylesi ancak filmlerde olur"

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Cezası belli oldu

Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Cezası belli oldu

Fenerbahçe'nin zaferi sonrası TFF'nin o paylaşımına ateş püskürdüler! 'Utanmasanız onu da yapacaksınız'

Fenerbahçe'nin zaferi sonrası TFF'nin o paylaşımına ateş püskürdüler! 'Utanmasanız onu da yapacaksınız'

Gözler Seçil Erzan'a çevrildi! İlk ifade Muslera'dan

Gözler Seçil Erzan'a çevrildi! İlk ifade Muslera'dan

İYİ Parti dengeleri değiştirdi! İşte 4 ilde son durum

İYİ Parti dengeleri değiştirdi! İşte 4 ilde son durum

İstanbul'daki yarış ne durumda? Dikkat çeken tespitler!

İstanbul'daki yarış ne durumda? Dikkat çeken tespitler!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.