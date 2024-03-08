Silahlı soygun girişimi kamerada! Kuyumcu o hareketi yapınca arkasına bile bakmadan kaçtı

İlginç olay, dün saat 21.00 sıralarında, Bağlarçeşme Mahallesi, Bağlar Çeşme Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcuya giren maskeli kişi, elindeki tabancayı kuyumcu Yusuf Yalçın ve eşi Gülsay Yalçın'a doğrultarak dükkanın kepenklerini kapatmalarını istedi. Kuyumcu Yalçın, soğukkanlı bir şekilde tezgahın altındaki alarm butonuna bastı. Tezgahın altına doğru eğilerek alarma basan Yalçın'ın silah çektiğini sanan şüpheli soyguncu kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA

Soygun girişimi, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, maskeli şüphelinin kuyumcuya girerek elindeki tabancayı tezgahın arkasındakilere doğrulttuğu görülüyor. Şüpheli bir süre bekledikten sonra koşarak olay yerinden ayrılıyor.

"KEPENKLERİ KAPATIN, ANAHTARI BANA VERİN"

Olayı anlatan iş yeri sahibinin oğlu Ufuk Yalçın, "Akşam saat 8 buçuk sıralarında dükkanı kapatmıştık, çıkıyorduk, hesap yapıyorduk. O sırada içeri maskeli bir şahıs geldi. Girer girmez içeri silahla giriyor. Maske var, şapka var, sadece göz kısmı gözüküyor. 'kepenkleri kapayın, anahtarı bana verin, üçten geri sayıyorum' gibi konuşuyor. Alarmın bir tanesine basıyoruz, babam yavaş yavaş arkaya geliyor. Orada da ikinci alarma basıyor. O sırada da şahıs silah çektiğimizi sanıyor, korktuğu için de kaçıp gidiyor. Silah çekme olayı olmadı." ifadelerine yer verdi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





