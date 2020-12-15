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Şile'de kamyonetle minibüs kafa kafaya çarpıştı

15.12.2020 15:24 | Son Güncelleme:
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Şile'de kamyonetle minibüs kafa kafaya çarpıştı

Şile, Kervansaray Köyü girişinde kamyonetle minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 8 kişi yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarınsa Şile Kervansaray Köyü girişinde meydana geldi. 34 CVP 62 plakalı kamyonet ile içinde yolcuların bulunduğu UD 8375 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışanları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Minibüste bulunan 6 kişi de çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bir görgü tanığı "Yolda çalışma nedeniyle dubalar koymuşlar. Elektrik direği çalışması varmış. Yol daralmış. Minibüs manevra yapınca karşıdan gelen kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. 7-8 yaralı vardı. Ekipler geldi. Biz de yardımcı olduk" diye konuştu. Jandarmanın kaza ile ilgili çalışması devam ediyor.

(DHA)

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