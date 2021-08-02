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  4. Şile'de yunusun gülümseten oyunu kamerada

Şile'de yunusun gülümseten oyunu kamerada

02.08.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jet ski ile Şile Plajı’nda denize açılan bir vatandaş kıyıya yakın noktada gezen yunus ile karşılaştı. Vatandaşın yaşadığı şaşkınlık ve yunusun keyifli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şile’de dün öğlen saatlerinde jet ski ile denize açılan bir vatandaş kıyıya yakın bir noktada hareket halindeyken denizde yüzen bir yunus ile karşılaştı.

Jet ski üzerindeki vatandaş, yunus ile oyunlar oynarken bir yandan da o anları kayda aldı. Dakikalarca denizde görüntülenen yunus bir süre sonra gözlerden kayboldu. Vatandaş ile yunusun keyif dolu dakikaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan kayıt esnasında şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaş, ‘Kendisi şu an bize şov yapıyor. Çok güzelsin, maşallah” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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