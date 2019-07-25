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Şile Kumbaba Sahili’ndeki plastikler toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 14:18 | Son Güncelleme

DENİZDEKİ yaşamı yok eden plastiğe dikkat çekmek amacıyla sürdürülen ‘Denizi Şansa Bırakma’ kampanyası kapsamında Şile Kumbaba Sahili’nde büyük bölümü plastik toplam 87.5 kilo atık toplandı.

Şile Kumbaba Sahili’ndeki plastikler toplandı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- DENİZDEKİ yaşamı yok eden plastiğe dikkat çekmek amacıyla sürdürülen ‘Denizi Şansa Bırakma’ kampanyası kapsamında Şile Kumbaba Sahili’nde büyük bölümü plastik toplam 87.5 kilo atık toplandı.
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV)’ın Fairy, CarrefourSA ile birlikte sürdürdüğü etkinlikte 73 kilo plastik, 1 kilo metal, 2 kilo cam atık ve 11.5 kilo diğer atıklar ayrıştırılarak geri dönüşüme katkı sağlandı. Etkinliğe katılanlar, denizlerdeki plastik atıklara dikkat çekmek ve tüketicilerin kullandıkları ürünlere bu duyarlılıkla yaklaşmaları konusunda farkındalık yaratarak ‘Denizi Şansa Bırakma’ mesajı verdi.
Geçen ay da İstanbul'da Fil Burnu Sahili'nde yüzde 70’i plastik atık olmak üzere 41 kilo atık toplanmış, atıklar ayrıştırılarak geri dönüşüme katkı sağlandı.

DENIZDEKI PLASTIK TEHDİT
TÜDAV tarafından bir süre önce yapılan açıklamada, plastik atıkların doğal ortam ve ekosistem için tehdit olduğu vurgulanırken, içerdiği zehirli maddelerdeki bu parçacıkları yutan deniz canlıları yoluyla beslenme zincirine halka olduğu ve insana kadar ulaşabildiğine dikkat çekilmişti. Gözle görülmeyen bu plastikleri mikro seviyedeki deniz canlılarından ayırmak ve okyanusu bu kirleticiden temizlemenin çok zor olduğu vurgulanmıştı. Denizdeki ve kıyılardaki plastik atıkların insan sağlığını tehdit eden zararlı kimyasalların yayılmasına, yaralanmalara, bulaşıcı hastalıkların yaygınlaşmasına neden olabildiği ifade edilmişti.

(FOTOĞRAFLI)

Şile Kumbaba Sahili’ndeki plastikler toplandıŞile Kumbaba Sahili’ndeki plastikler toplandı

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