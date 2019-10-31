Şili APEC ve COP25 toplantılarına ev sahipliği yapmaktan çekildi

Şili Devlet Başkanı Sebastian Piñera, gelir adaletsizliğine karşı devam eden protesto eylemleri nedeniyle ülkede 16-17 Kasım 2019'da yapılması planlanan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu (APEC) ile 2-13 Aralık 2019'da yapılması planlanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP25) ev sahipliği yapmaktan çekildiklerini açıkladı.

Devlet Başkanı Piñera, başkent Santiago'daki Başkanlık sarayı La Moneda'da yaptığı kısa açıklamada, "Bu kararı vermek çok zor oldu, çok acı verici bir karar oldu çünkü APEC ve COP25'in Şili ve dünya için öneminin farkındayız" dedi.

Piñera kabine değişikliğine gideceğini ve eylemcilerin talep ettiği yeni sosyal reformları uygulamaya sokacağını açıklamasına rağmen, Salı günü güneydeki Puerto Montt'tan, kuzeydeki Antofagasta'ya kadar çeşitli kentlerde protesto gösterileri devam etmişti.

Şili'deki görevden alınan kişiler arasında geçen hafta protestocuları "suçlular" olarak tanımlaması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan sağcı İçişleri Bakanı Andres Chadwick de vardı.