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Şili'de bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 18:58 | Son Güncelleme

Şili'de bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

SANTIAGO (AA) - Şili'de geçen hafta şiddetlenen ve yağma olaylarına sahne olan protestolar nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı, Metropolitan, Concepcion, La Serena bölgeleri ile Valparaiso şehrinde kaldırıldı.

Şili Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin başkenti Santiago’yu da kapsayan bölgedeki sokağa çıkma yasağının sona erdiği bildirildi.

Santiago ile 15 bin kilometrekarelik alanı kapsayan, 7 milyondan fazla kişinin yaşadığı Metropolitan bölgesinde hayatın normale dönmeye başladığı belirtilen açıklamada, sokağa çıkma yasağı uygulanmayacağı kaydedildi.

Ordu komutanlarından Juan Andres de la Meza, Valparaiso şehri ile Concepcion ve La Serena bölgelerinde de sokağa çıkma yasağı uygulanmayacağını açıkladı.

- Zam karşıtlığıyla başlayan ve şiddetli gösterilere dönüşen protestolar

Şili'de başkent Santiago'nun en önemli ulaşım aracı metroya geçen hafta belirli saatler arasında uygulanmak üzere yüzde 4 zam yapılmasına karşı metroda "turnikeden atlama" şeklinde başlayan protestolar, güvenlik güçlerinin, turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Bazı metro duraklarındaki turnikeleri ve camları kıran göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, Santiago'nun bazı bölgelerinde polisle göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.

Ülkeye yayılan gösteriler nedeniyle yağmalama ve kundaklama olayları yaşanmış, 3 bölge ile 11 şehirde güvenliğin orduya bırakılmasını kapsayan "acil durum" ve "sokağa çıkma yasağı" ilan edilmişti.

Gösterilerde 19 kişi hayatını kaybetmiş, 500'den fazla kişi yaralanmış, 2 bin 600'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Şili'nin önceki Devlet Başkanı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de ülkedeki krizin sona erdirilmesi için tüm siyasi ve sivil toplum liderlerine acil diyalog çağrısı yapmıştı.

Ülkenin önde gelen basın organlarından El Mercurio gazetesinin, "acil durum" ve sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Valparaiso'daki binasına da saldırı düzenlendiği ve yangın çıktığı bildirilmişti.

Şiddet içeren gösterilere ve yağmalara sahne olan Şili'de Diktatör Augusto Pinochet'nin 1990'da devrilmesinden bu yana doğal afet harici ilk kez "acil durum" ilanıyla güvenlik orduya teslim edildi.

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