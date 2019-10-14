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Silifke’de otluk alanda çıkan yangın evleri teğet geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 10:28 | Son Güncelleme

Mersin’in Silifke ilçesinde otluk alanda gece çıkan yangın, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin ortaklaşa müdahalesiyle sabaha karşı söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde çıkan yangın, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sabaha karşı söndürüldü.

Silifke’de otluk alanda çıkan yangın evleri teğet geçti

Mersin’in Silifke ilçesinde otluk alanda gece çıkan yangın, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin ortaklaşa müdahalesiyle sabaha karşı söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde çıkan yangın, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sabaha karşı söndürüldü. Yangının bulunduğu alandaki 10 ev tedbir amaçlı boşaltılırken, 3 dönüm ormanlık alan ve 10 dönümlük zeytin, nar ve badem ağaçları zarar gördü.
Otluk alanda başlayan ve daha sonra ormanlık alana ve ekili bahçelere sıçrayan yangın için soruşturma başlatıldı.

Silifke’de otluk alanda çıkan yangın evleri teğet geçti

Silifke’de otluk alanda çıkan yangın evleri teğet geçti

Silifke’de otluk alanda çıkan yangın evleri teğet geçti

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