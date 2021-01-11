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  4. Silifke’de uyuşturucu içen ve satan 4 kişi yakalandı

Silifke’de uyuşturucu içen ve satan 4 kişi yakalandı

11.01.2021 13:46 | Son Güncelleme:
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Silifke’de uyuşturucu içen ve satan 4 kişi yakalandı

Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanan 3 kişi ile bu şahıslara uyuşturucuyu satan 1 kişiyi gözaltına aldı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği araştırmada, Bahçederesi Mahallesi’nde 3 şahsı otomobil içerisinde uyuşturucu madde kullanırken suçüstü yakaladı.

Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanan 3 kişi ile bu şahıslara uyuşturucuyu satan 1 kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği araştırmada, Bahçederesi Mahallesi’nde 3 şahsı otomobil içerisinde uyuşturucu madde kullanırken suçüstü yakaladı. Şahısların uyuşturucu maddeyi temin ettikleri şüphelinin ismini vermesi üzerine harekete geçen ekipler, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcısını da gözaltına aldı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada 110 gram uç diye tabir edilen uyuşturucu madde de ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri devam ediyor.

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