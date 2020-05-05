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Silikon yaptırmanıza gerek yok! Doğal olarak dudakları dolgunlaştıran yöntemler!

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Son zamanlarda dolgun dudaklar oldukça popüler. Siz de daha yumuşak ve dolgun görünümlü bir dudağınız olsun istiyorsanız okumaya devam edin. Aşağıda, dudaklarınızın nasıl daha dolgun görüneceğini öğrenmenize yardımcı olabilecek birkaç ipucu ve öneri bulacaksınız. Güzel, hacimli görünen dudaklara sahip olmak hiç de zor değil!

Silikon yaptırmanıza gerek yok! Doğal olarak dudakları dolgunlaştıran yöntemler!

Yüzümüzün en dikkat çeken bölgelerinden biri olan dudaklarımıza sağlık açısından çok iyi bakmamız gerekiyor. Ayrıca dudaklarımızın güzelliğini de düşünmek zorundayız. Zaten son dönemde dolgun dudaklar oldukça popüler...

En fazla 10 dakikada çok da hassas olmayan işlemler sayesinde siz de hayalinizdeki dolgun dudaklara sahip olabilirsiniz. Dudakları dolgun göstermek için pek çok farklı tıbbi yöntem de var ama bizim önerilerimiz bu tür müdahalelere gerek kalmadan doğal yollarla yapabilecekleriniz üzerine…

1. DUDAKLARINIZA PEELİNG YAPIN

Bu, daha dolgun dudaklara sahip olmanın ilk adımı. Çatlamış, pul pul görünen, kurumuş dudakların olduğundan daha küçük göründüğünü unutmayın. Bunun için öncelikle temiz diş fırçasıyla dudaklarınızı hafifçe fırçalayın. Bu aynı zamanda kan dolaşımını artırır. Ardından dudaklarınızın pürüzsüz olmasını sağlayacak nemlendirici bir peeling uygulaması yapın. Bunu cilt bakım rutininize eklemeyi unutmayın.

2. DUDAKLARI NEMLENDİRMEK ŞART!

Suyun vücuda ve elbette ki cilde etkisi tartışılmaz. Vücudunuz susuz kaldığında dudaklarınız da tam anlamıyla büzülür ve küçülür. Dudaklarınıza eski halini ve dolgunluğunu kazandırmak için ilk şart; bol su içmek. Bunu aklınızdan çıkarmayın.

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3. DUDAK KREMİNİ ATLAMAYIN

Evet, belki dudak nemlendiricisi yeni bir göz farı almak kadar eğlenceli olmayabilir ama kesinlikle güzellik rutininizin bir parçası olmalı. Hassas yapıdaki dudaklarınızı yumuşatacak nemlendiriciyi yanınızda taşıyarak gün içinde de sık sık uygulayabilirsiniz. Nemlendirici özelliğinin yanı sıra dolgunlaştırıcı içeriğe sahip dudak balsamlarından da çok memnun kalabilirsiniz. Nemlendirilmiş bir dudakta makyaj ve ruj kesinlikle çok daha güzel duracaktır.

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4. MAKYAJ HİLESİYLE DUDAKLARINIZI DOLGUN GÖSTERİN

Herhangi bir müdahale yaptırmadan da dudaklarınızı dolgun göstermenin oldukça basit yolları var. Küçük bir makyaj hilesi bunlardan sadece biri. Dudaklarınız ve yüzünüzün arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmak için dudaklarınıza rujdan önce biraz kapatıcı sürüyorsunuz, ardından dudak kalemiyle doğal dudak çizginizin biraz dışına çıkarak ardından rujunuzu uyguluyorsunuz. Bu kadar basit.

5. EN BÜYÜK YARDIMCI DUDAK KALEMİ

Dudak kalemi kullanmak, dudakları dolgun göstermenin en kolay ve zahmetsiz yollarından biri. Dudağınız çok büyük görünmesin ama yine de doğal dursun istiyorsanız dudaklarınızın etrafını kalemle abartmadan çizerek işe başlayın. Dudaklarınızı çizdikten sonra çerçevenin içini, opak bir görünüm için en sevdiğiniz rujla, çizgiyi taşırmadan doldurun. Genel bir makyaj kuralıdır; dudaklarınız ne kadar koyu olursa o kadar dolgun görünürler. Rujunuzu sürmeden önce dudak astarı uygulamayı unutmayın.

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