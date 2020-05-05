Silikon yaptırmanıza gerek yok! Doğal olarak dudakları dolgunlaştıran yöntemler!

Yüzümüzün en dikkat çeken bölgelerinden biri olan dudaklarımıza sağlık açısından çok iyi bakmamız gerekiyor. Ayrıca dudaklarımızın güzelliğini de düşünmek zorundayız. Zaten son dönemde dolgun dudaklar oldukça popüler...

En fazla 10 dakikada çok da hassas olmayan işlemler sayesinde siz de hayalinizdeki dolgun dudaklara sahip olabilirsiniz. Dudakları dolgun göstermek için pek çok farklı tıbbi yöntem de var ama bizim önerilerimiz bu tür müdahalelere gerek kalmadan doğal yollarla yapabilecekleriniz üzerine…

1. DUDAKLARINIZA PEELİNG YAPIN

Bu, daha dolgun dudaklara sahip olmanın ilk adımı. Çatlamış, pul pul görünen, kurumuş dudakların olduğundan daha küçük göründüğünü unutmayın. Bunun için öncelikle temiz diş fırçasıyla dudaklarınızı hafifçe fırçalayın. Bu aynı zamanda kan dolaşımını artırır. Ardından dudaklarınızın pürüzsüz olmasını sağlayacak nemlendirici bir peeling uygulaması yapın. Bunu cilt bakım rutininize eklemeyi unutmayın.

2. DUDAKLARI NEMLENDİRMEK ŞART!

Suyun vücuda ve elbette ki cilde etkisi tartışılmaz. Vücudunuz susuz kaldığında dudaklarınız da tam anlamıyla büzülür ve küçülür. Dudaklarınıza eski halini ve dolgunluğunu kazandırmak için ilk şart; bol su içmek. Bunu aklınızdan çıkarmayın.