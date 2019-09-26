HABER

Silivri açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 23:51 | Son Güncelleme

İstanbul’da yaşanan depremin ardından, Silivri açıklarında depremler devam ediyor.

İstanbul’da yaşanan depremin ardından, Silivri açıklarında depremler devam ediyor. Son olarak saat 23.20 sıralarında 4.2 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

İstanbul Silivri açıklarında yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, artçı sarsıntılar devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) internet sitesinden alınan bilgilere göre, Marmara Denizi Silivili açıklarında saat 23.20 sıralarında 12.7 kilometre derinlikte 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi
Tarihi İstanbul surları da depremden zarar gördüTarihi İstanbul surları da depremden zarar gördü
İstanbul'da bir deprem daha!İstanbul'da bir deprem daha!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

Son dakika: İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Son dakika! Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi: İtibar etmeyiniz

Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden

İstanbul sokakta! Parklara akın ettiler

İstanbul sokakta! Parklara akın ettiler

İTÜ'den deprem açıklaması

İTÜ'den deprem açıklaması

26 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto'da kazandıran numaralar belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.