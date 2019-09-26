Silivri açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha

İstanbul’da yaşanan depremin ardından, Silivri açıklarında depremler devam ediyor. Son olarak saat 23.20 sıralarında 4.2 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

İstanbul Silivri açıklarında yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, artçı sarsıntılar devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) internet sitesinden alınan bilgilere göre, Marmara Denizi Silivili açıklarında saat 23.20 sıralarında 12.7 kilometre derinlikte 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

