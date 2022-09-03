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Silivri Cezaevi'nin adı mı değişiyor? Belediye Başkanı başvurdu: İstanbul Batıkapısı olsun

03.09.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Cezaevi'nin adının 'İstanbul Batıkapısı' olarak değiştirilmesi için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

Silivri Cezaevi'nin adı mı değişiyor? Belediye Başkanı başvurdu: İstanbul Batıkapısı olsun

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Adalet Bakanlığı’na gönderdiği dilekçede, Silivri kamuoyunun ortak isteği ve beklentisi ile Silivri Cezaevi’nin adının ‘İstanbul Batıkapısı’ diye değiştirilmesini talep etti. İlçenin 209 bin 103 nüfusa sahip olduğunu kaydeden Yılmaz, “Silivri Haziran- ekim aylarında yazlıkçı ve tatilcilerin de katılımı ile yaklaşık 600 bin kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Tarihi kayıtlara göre Bizans ve Osmanlı dönemlerinde İstanbul’un sayfiye yeri olan Silivri’nin bu özelliği cumhuriyet döneminde de şekil değiştirerek devam etmiştir” dedi.

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Geçmişte sayfiye yeri olma özelliğinin yanında yoğurduyla anılan Silivri’nin bu özelliklerinin çeşitli neden ve ihmaller ile unutulduğunu savunan Yılmaz, “Üzülerek ifade etmek isteriz ki bugün Silivri, geçmişte olduğu gibi İstanbul’un yanı başında sakin, huzur, tatil, yeşil, deniz, yoğurt kelimeleri hatırlanan ve tarif edilen bir ilçe değil cezaevi ile bilinir ve tanımlanır bir hale gelmiştir” dedi.

“YÜZDE 54.6 CEZAEVİ, YÜZDE 4.1 SAHİL”

Türkiye’nin 26 ilinde örneklemeler ile yapılan araştırmada, Silivri’yi ‘İstanbul’un güzel bir ilçesi’, ‘sahil’, ‘yazlıklar’ diye hatırlayanların oranının yüzde 4,1 iken ‘cezaevi’ olarak hatırlayanların oranının yüzde 54,6 olduğunu belirten Başkan Yılmaz, dilekçesinde şunları kaydetti:

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“İnsanlar üzerinde oluşmuş bu olumsuz algının, ilçemizin tanınması, çekim merkezi haline gelmesi ve gelişmesi açısından negatif bir etkisinin olduğu, Silivri de yaşayan herkesin ortak düşüncesidir. Hemşerilerimizin ve değişik kurum ve STK’ların bu yöndeki düşünceleri değişik zaman ve yerlerde devlet görevlilerine, bakanlarımıza tarafımızdan iletilmiş ve Silivri ilçemizin bu olumsuz algıdan kurtulması için cezaevinin adının değiştirilmesi talep edilmiştir. Silivri kamuoyunun ortak bir talebi ve beklentisi olan Silivri Cezaevi’ni adının ‘İstanbul Batıkapısı’ olarak değiştirilmesi hususunu bilgilerinize arz ederim.”

(DHA)

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Silivri silivri cezaevi
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