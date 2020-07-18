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  4. Silivri'de TEM otoyolunda korkunç kaza! Açık bagaj kapısı çarptı

Silivri'de TEM otoyolunda korkunç kaza! Açık bagaj kapısı çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2020 22:58 | Son Güncelleme

Silivri TEM Otoyolu'nda aracını emniyet şeridinde tamir eden sürücü, yanından geçen otobüsün açık bagaj kapağının çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Silivri'de TEM otoyolunda korkunç kaza! Açık bagaj kapısı çarptı

Olay, saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu Silivri Ortaköy mevkiinde meydana geldi. Yahya Babak, aracı arıza yapınca emniyet şeridine çekti. 22 yaşındaki Babak, aracını tamir ederken yanından hızla geçen turist otobüsün açık bagaj kapağının çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

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Babak'a çarpan bagaj kapağının koptuğunu fark etmeyen otobüs sürücüsü yaklaşık 200 metre ileride çevredekilerin uyarısı üzerine durdu.

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Yahya Babak'ın cesedi inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otobüs sürücüsü ise gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

(DHA)

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