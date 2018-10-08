HABER

SİLİVRİ VE BEYKOZ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2018 23:58 | Son Güncelleme

İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz hafta yaptığı uyuşturucu operasyonları polis kamerasına yansıdı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz hafta yaptığı uyuşturucu operasyonları polis kamerasına yansıdı. Narkotik polisleri 2 ve 4 Ekim tarihlerinde Silivri ve Beykoz?da uyuşturucu madde bulunan bazı adresleri belirleyerek operasyon düzenledi. Bir metamfetamin imalathanesi olarak kullanılan ev ile otomobile baskın yaptı. Otomobilde metamfetamin imalatında kullanılan çok sayıda madde ele geçirildi. Polis ekiplerinin ikinci bir operasyonda ise 4 peynir bidonu içerisine gizlenmiş 38 paket eroin ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındı. Görüntü Dökümü

Uşak'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralıUşak'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
GSM bayiindeki çifte cinayete 3 müebbet istemiGSM bayiindeki çifte cinayete 3 müebbet istemi
Sigara isteme bahanesiyle sürücülerin telefonlarını çalıyorduSigara isteme bahanesiyle sürücülerin telefonlarını çalıyordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Çağla Şıkel çirkin yorum yapan takipçisine ağzının payını verdi

Çağla Şıkel çirkin yorum yapan takipçisine ağzının payını verdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Kalıpların dışında bir mimarlık pratiği: Düzce Umut Atölyesi

Kalıpların dışında bir mimarlık pratiği: Düzce Umut Atölyesi

Kastamonu'da nikah memuru çifti korkuttu! Bu kez roller değişti

Kastamonu'da nikah memuru çifti korkuttu! Bu kez roller değişti

Jandarmadan 6 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu

Jandarmadan 6 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu

Korkutan manzara! Binlercesi kıyıya vurdu

Korkutan manzara! Binlercesi kıyıya vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.