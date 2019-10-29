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SİLİVRİ'DE SÜNGER FABRİKASINDA YANGIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 09:17 | Son Güncelleme

Silivri'de sünger fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı.

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE - Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA)
Silivri'de sünger fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.
Silivri'de üretim yapan bir sünger fabrikasında sabah 07.30 saatlerinde yangın çıktı. Fabrikanın depo bölümünde bulunan hurda süngerler, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangının fark edilmesinin ardından fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi jandarma ve sağlık görevlileri gitti. İtfaiye ekipleri yanan süngerlere hızla müdahale ederek yangını söndürdü.

Görüntü dökümü:
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-İtfaiye araçlarından görüntü
-Depo girişinden görüntü
-Fabrikadan görüntü

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