HABER

Silivri'de trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 22:19 | Son Güncelleme

Silivri'de trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy-Silivri yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri belirlenemeyen 34 BB 1934 ve 59 TB 224 plakalı otomobiller, Çerkezköy-Silivri yolu üzerinde Silivri'nin Büyükçavuşlu Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada 59 TB 224 plakalı araçta bulunan Sefa Çatal ve Yunus Çatal (23), 34 BB 1934 plakalı araçta bulunan Cemil Çetin (31) ile kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Yunus Çatal, Sefa Çatal ve Cemil Çetin olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kimlik bilgisi alınamayan yaralı da Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yunus Çatal, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

PARTNERBeklenen Cuma haftasında görülmemiş indirimler Amazon Türkiye’de sizleri bekliyor! Beklenen Cuma haftasında görülmemiş indirimler Amazon Türkiye’de sizleri bekliyor!
Sayısal Loto çekildi! MPİ 21 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulaSayısal Loto çekildi! MPİ 21 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula
Tuzla'da boya fabrikasında yangınTuzla'da boya fabrikasında yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çerkezköy Silivri Tekirdağ trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Gülse Birsel yine yapacağını yaptı! Jet Sosyete'de Ahmet Kural'a gönderme

Gülse Birsel yine yapacağını yaptı! Jet Sosyete'de Ahmet Kural'a gönderme

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Yerel seçim anketi! ORC Araştırma sahibi Pösteki, MHP'nin oy oranını açıkladı

Yerel seçim anketi! ORC Araştırma sahibi Pösteki, MHP'nin oy oranını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şans Topu sonuçları belli oldu! MPİ 21 Kasım Şans Topu sonuçları sorgula

Şans Topu sonuçları belli oldu! MPİ 21 Kasım Şans Topu sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekildi! MPİ 21 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekildi! MPİ 21 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgula

Tuzla'da boya fabrikasında yangın

Tuzla'da boya fabrikasında yangın

Siirt'te hamsi festivali! 20 ton hamsi 2 saatte tükendi

Siirt'te hamsi festivali! 20 ton hamsi 2 saatte tükendi

Unkapanı, Galata ve Haliç metro köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak

Unkapanı, Galata ve Haliç metro köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak

İstanbul Valiliği'nden kış lastiği uyarısı

İstanbul Valiliği'nden kış lastiği uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.