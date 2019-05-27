Silivri'de yanan ambulanstaki 3 aylık bebek öldü (2)

Alparslan ERMİŞ/İSTANBUL, (DHA) SİLİVRİ'de yanan ambulanstaki 3 aylık bebek öldü.

İstanbul'dan Edirne'ye yola çıkan ambulansta sağlık sorunları bulunan 3 aylık bebek ile annesi yer alıyordu. Ambulans TEM Otoyolu Silivri mevkiinde bir anda alev aldı. Oksijen tüpünün patlaması sonucu yandığı belirtilen ambulanstaki bebek hayatını kaybetti. Bir anda alevlerin sardığı ambulansın ön bölümünde bulunan anne yara almazken bir sağlık görevlisi ise yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken ambulans küle döndü. Olay yerinde inceleme devam ediyor.

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