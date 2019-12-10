HABER

Şili'ye ait askeri uçak Antarktika'daki üsse giderken kayboldu

10.12.2019 07:34 | Son Güncelleme

Şili Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Antarktika'daki bir üsse giden ve 38 kişiyi taşıyan askeri uçağın kaybolduğunu açıkladı. Arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Şili Devlet Başkanı Sebastián Piñera ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada uçağın kaybolmasının kendisini "korkuttuğunu" söyledi.

Şili'ye ait askeri uçak Antarktika'daki üsse giderken kayboldu

Şili Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 Hercules tipi uçağın yerel saatle 16:55'de Punta Arenas kentinden kalktığı, uçakla temasın saat 18:00'den sonra kesildiği belirtildi.

Uçaktakilerin 17'si askeri personel, 21'i ise onlara lojistek destek vermek üzere uçakta bulunan kişilerdi.

Arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, askeri uçağın 1969'dan bu yana operasyonel olan King George Adası'ndaki Eduardo Frei Montalva Üssü'ne gittiğini duyurdu.

Şili Devlet Başkanı Sebastián Piñera ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada uçağın kaybolmasının kendisini "korkuttuğunu" söyledi.

Piñera, gelişmeleri başkent Santiago'daki Cerrillos Hava Üssü'nde takip ediyor.

PARTNER Tam o an çekildi! Tam o an çekildi!
Oyuncak açma videoları çocukları nasıl etkiliyor?Oyuncak açma videoları çocukları nasıl etkiliyor?
Jeremy Corbyn: Sosyalist bir hükümet programı hedefleyen İşçi Partisi lideri sürpriz yapabilecek mi?Jeremy Corbyn: Sosyalist bir hükümet programı hedefleyen İşçi Partisi lideri sürpriz yapabilecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şili uçak Sebastian Pinera

En Çok Okunan Haberler

'Artist' sözü ortalığı karıştırdı!

'Artist' sözü ortalığı karıştırdı!

Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

'Beni fare dolu depoya kapatırlardı'

'Beni fare dolu depoya kapatırlardı'

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

İBB Meclisi'nde Kanal İstanbul tartışması! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

İBB Meclisi'nde Kanal İstanbul tartışması! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere'de yanlışlıkla tahliye edildikten sonra 11 kişiye tecavüz eden sanığa 33 kez müebbet hapis cezası

Yanlışlıkla tahliye edildi, 11 kişiye tecavüz etti!

Önce İsrail'e 'en iyi dost' dedi sonra Yahudilere...

Önce İsrail'e 'en iyi dost' dedi sonra Yahudilere...

Sumatra kaplanı fetüslerini kavanozla kaçırdılar!

Sumatra kaplanı fetüslerini kavanozla kaçırdılar!

Trump'a 'pervasız ve dengesiz yaşlı adam' nitelemesi

Trump'a 'pervasız ve dengesiz yaşlı adam' nitelemesi

Putin'in 'nükleer' çantası ilk kez görüntülendi!

Putin'in 'nükleer' çantası ilk kez görüntülendi!

Rus askerleri ilk kez 'IŞİD’in başkentine' girdi

Rus askerleri ilk kez 'IŞİD’in başkentine' girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.