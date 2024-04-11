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  4. Silopi'de sağlıkçılara taşlı saldırı: 3’ü sağlık görevlisi 7 yaralı

Silopi'de sağlıkçılara taşlı saldırı: 3’ü sağlık görevlisi 7 yaralı

11.04.2024 21:28
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada yaralananlara müdahale için bölgeye giden sağlık görevlilerine bir grup saldırdı. Olayda 3’ü sağlık görevlisi 7 kişi yaralandı. Polisin havaya uyarı ateşi ile sonlandırdığı kavga ile ilgili bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Silopi'de sağlıkçılara taşlı saldırı: 3’ü sağlık görevlisi 7 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Silopi’nin Şehit Harunboy Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada taraflar, yaralılara müdahale etmek için gelen sağlık ekiplerine de taşlarla saldırdı.

KAVGADA-YARALANANLARA-MUDAHALE-EDEN-SAGL_39017

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

3 sağlık görevlisini taşların isabet etmesiyle yaraladı. Tarafların saldırdığı ambulansta da hasar oluştu. Polis, kalabalığı dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı.

KAVGADA-YARALANANLARA-MUDAHALE-EDEN-SAGL_39017 (2)
Yaralılar, olay yerine gelen başka ambulanslarla ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kavga ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, bazı şüphelileri gözaltına aldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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