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Silopi'de veliler, çocuklarıyla sınıfta kitap okuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 17:26 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda başlatılan 'Velilerle birlikte okuma saati' projesi kapsamında aileler, her cuma çocuklarıyla birlikte sınıfta kitap okuyor.

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda başlatılan 'Velilerle birlikte okuma saati' projesi kapsamında aileler, her cuma çocuklarıyla birlikte sınıfta kitap okuyor.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nun sınıf öğretmeni Fatma Vural'ın 'Velilerle birlikte okuma saati' projesi kapsamında aileler, her cuma çocuklarıyla beraber aynı sıralara oturarak, kitap okuyor. Ders diliminin son yarım saatinde yapılan okuma etkinliğinin, çocuklarda okuma merakını artırdığı belirtildi. Şu an sadece 2/F sınıfında gerçekleştirilen etkinliğin diğer sınıflarda da yapılması planlanıyor. Öğrenciler, okudukları kitapları sonraki hafta arkadaşlarıyla değiştiriyor.

Sınıf öğretmeni Fatma Vural, "Her cuma velilerin katılımıyla başlatmış olduğumuz bir okuma projemiz var. Cuma günleri son saat gelen velilerle birlikte çocuklar yarım saat kitap okuyoruz. Bu projeyi daha önce çalıştığım okulda da başlamıştım. Faydasını görünce ikinci dönem velilerle yaptığımız toplantıda bunu dile getirdim. Veliler kabul edince projeyi başlattım. Çocuklarda anne ve babalarının yanında kitap okuduğunu görünce okuma sevgisi artıyor. Bunu aşıladık. Çocuklar her cuma anne- babalarını büyük bir sevinçle bekliyorlar. Kitap okuma ve kitap sevgisi çocuklarda büyük artış gösterdi. Velilerde kitap okuma başladı" dedi.

Sınıfta kitap okuyan velilerden Derya Köse ise "Fatma hocamız tarafından gerçekleştirilen okuma etkinliğini her cuma yapmaktayız. Biz ve çocuklar için gerçekten çok etkili oldu. Bizler bile cuma gününü büyük bir heyecanla bekliyoruz. Okuma konusunda, kitap bitirme konusunda çocuklarımızda büyük gelişmeler oldu. Öğretmenimizi bu faydalı etkinlikten dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

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