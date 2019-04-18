Siloya düşen danayı itfaiye kurtardı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde buğday silosuna düşen dana, belediye ekiplerince kurtarıldı.
İlçede yaşayan Fatma Demirsoy (72), büyükbaş hayvanlarını otlattığı sırada bir danasının olmadığını fark etti.
Çevrede araştırma yapan Demirsoy, danasının, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş alanda bulunan ve yaz aylarında buğday toplamak için kullanılan içi yağmur sularıyla dolu yaklaşık 3 metre derinliğindeki siloya düştüğünü gördü.
Demirsoy'un yardım istediği vatandaşlarca kurtarılmaya çalışılan hayvan, yoğun uğraşlara rağmen bulunduğu yerden çıkarılamadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce silo içinde biriken yağmur sularını tahliye etti.
Daha sonra halatla bağlanan dana, kepçe yardımıyla bulunduğu yerden yaklaşık bir saat süren çalışmayla kurtarılarak Demirsoy'a teslim edildi.
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