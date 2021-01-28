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  4. Silvan’da taşlı sopalı arazi kavgası: 3 yaralı

Silvan’da taşlı sopalı arazi kavgası: 3 yaralı

28.01.2021 10:37 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.Olay, Silvan ilçesine bağlı Üçbasamak Mahallesi Navdeşt Kümevler mevkiinde meydana geldi.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, Silvan ilçesine bağlı Üçbasamak Mahallesi Navdeşt Kümevler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan tartışma bir anda taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada H.K., H.K. ve C.Ö. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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