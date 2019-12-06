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Simav'da 66 şişe sahte içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 13:46 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, çeşitli türlerde 66 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Simav'da 66 şişe sahte içki ele geçirildi

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, çeşitli türlerde 66 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin sahte içkileri köylerde, düşük fiyatla sattığı belirlendi.
Simav İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Karakür Mahallesi'nde kaçak içki üretilip, düşük fiyatla köylerde satıldığı bilgisine ulaştı. Mahkemeden alınan arama kararı ile harekete geçen ekipler, şüpheli Mustafa D.'ye ait evde, dün akşam arama yaptı. Aramada Mustafa D.'nin evinin çatı kısmında gizlenmiş 100 cc'lik toplam 66 şişe rakı, votka ve viski ele geçirildi. Sahte içkilere el konulurken şüpheli Mustafa D. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmada yapılan ilk sorgusunda Mustafa D.'nin İzmir'den temin ettiği çeşitli türdeki içkileri, kullanılmış boş içki şişelerine doldurup, sahte bandrol yapıştırdıktan sonra düşük fiyatla köylerde satışa sunduğu belirlendi. Mustafa D.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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